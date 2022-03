Ein Hauch von Frühling hält Einzug

„Zu bestaunen gibt es dann die aktuellen Trends für Garten, Haus und Hof, Tisch und Tafel, Mode und Landleben“, heißt es in der Pressemeldung zu der Veranstaltung. Auch kulinarische Genüsse kommen an diesem Wochenende im Landgestüt nicht zu kurz. Für die Fans von blühenden Gärten werden ausgefallene Pflanzen, Kräuter und Blumenzwiebeln in Hülle und Fülle das Angebot abrunden. – kurz ein Hauch von Frühling wird über dem Landgestüt liegen, wenn die Gäste zwischen den weißen Pagodenzelten und den historischen Stallgassen schlendern. Die C & S GmbH verspricht ausgewählte Aussteller, neueste Modetrends und traumhafte Dekorationen rund um das Thema Lifestyle, Haus und Garten. Neben Gestütsführungen, Reitvorführungen und kulinarischen Genüssen wird es außerdem ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm geben.

Die Tourist-Information der Stadt Warendorf bietet an allen drei Veranstaltungstagen kostenlose Führungen über das Gestütsgelände an. Die Besucher bekommen einen kleinen Einblick in die Geschichte und die Aufgaben der Institution, die Führungen laufen von Freitag bis Sonntag jeweils um 12, 14 und 16 Uhr. „Interessenten melden sich dazu bitte direkt am Tourist-Information- Stand im Eingangsbereich des Landgestüts. Änderungen vorbehalten“, machen die Veranstalter klar.

Eine Kaltblutquadrille mit acht Rheinisch-Deutschen Kaltbluthengsten präsentiert das Westfälische Landgestüt im Rahmen der Veranstaltung am 1. April (Freitag) um 15 Uhr sowie am Samstag um 11 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr (Änderungen vorbehalten). Die Veranstalter freuen sich, dass Dorothea Wenzel im Landgestüt zu Gast ist. Die Künstlerin erspürt den Stil und Charakter der Dame, die mit einem „Chapeau D’oro“ der Schönheit im Alltag selbstbewusst und verspielt Raum geben möchte. Wenzel präsentiert die ausgeprägte Gestaltungskraft, die einen Hut entstehen lassen, der zur jeweiligen Persönlichkeit passt. Mutige Hutträgerinnen dürfen sich also freuen.