Ein Hauch von Weihnachten

Die letzten beiden Jahre fiel das Warendorfer Weihnachtswäldchen aus. Dieses Jahr ist es anders, neun Tage vor dem Start am Freitag, 2. Dezember, trafen am Mittwoch die ersten Holzhütten auf den Marktplatz ein.

Nach dem Karnevalstrubel ist vor der Weihnachtszeit. Auf dem Historischen Marktplatz sind die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt gestartet. Die letzten beiden Jahre fiel das Warendorfer Weihnachtswäldchen aus. Dieses Jahr ist es anders, neun Tage vor dem Start am Freitag, 2. Dezember, trafen am Mittwoch die ersten Holzhütten auf den Marktplatz ein, markierten die Mitarbeiter des Baubetriebshofes die Standplätze. In den kommenden Tagen werden Stände hochgezogen, Beleuchtung aufgehangen, Bäume geschmückt. Die lockeren Corona-Regeln lassen viele Betreiber trotz Inflation und Energiekrise auf ein gut besuchtes Jahr hoffen.

Ein buntes Budendorf mit Kunsthandwerk umschließt das kleine Wäldchen, das vom 2. bis 18. Dezember für Budenzauber in Warendorf sorgen wird. Inmitten des Wäldchens können im Gastrobereich Glühwein, heißer Kakao und gastronomische Spezialitäten genossen werden. Die Kinder backen ihr Stockbrot am offenen Feuer. Ein umfangreiches Angebot mit Basteln, Vorlesen und adventlichen Musikdarbietungen laden zum Verweilen ein. Ruhige Zonen bringen eine vorweihnachtliche Stimmung. Allabendlich beschließt der Nachtwächter den Kunsthandwerkermarkt. Die Rathausbläser blasen zur Nacht und stimmen auf Weihnachten ein.

Bürgermeister Peter Horstmann wird den Weihnachtsmarkt mit der Vereidigung der Feuer- und Nachtwächter eröffnen.