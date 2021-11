Ein Jahr bis zum Bescheid?

Muss die teilweise Veränderung eines Bebauungsplans, eine vergleichsweise kleine Erweiterung für einen zusätzlichen Bauplatz, länger als ein Jahr dauern? Aus dieser Frage entwickelte sich im Fachausschuss am Donnerstag eine längere Diskussion. Denn Doris Krause sagt: Ja, so lange kann so etwas dauern – womöglich sogar länger. Das wollten einige Mitglieder so nicht hinnehmen.

Krause „kein Freund von Briefmarkenplanung“

Die „Briefmarkenplanung“, wie Fachbereichsleiterin Krause sie im Fall einer Anpassung an der Reichenbacher Straße nannte, stelle sich als eine sinnvolle Nachverdichtung dar und man wolle der beantragten Bebauungsplanänderung zustimmen. So weit, so gut. Andreas Hornung (SPD) machte aber auf das Alter des Antrags aufmerksam: zehn Monate. Ob man dem Antragsteller denn ein ungefähres Zeitfenster bis zu einer Entscheidung nennen könnte? Die Antwort müsse sie schuldig bleiben, erwiderte Krause. Sicher gehe die Bearbeitung solcher Fälle auch mal schneller, wenn es sich um eine Kleinigkeit handle. Aber selbst dann gehe es nicht um Tage oder Wochen, sondern eher um Monate, auch weil die interne sogenannte Projektliste „sehr voll“ sei. Zudem werde meist großräumiger geschaut, ob es sich nicht lohnen könnte, auch für andere Grundstücke Änderungen zu ermöglichen, wenn das gewünscht sei. Das sei aufwendig, koste eben Zeit.

„ »Das finde ich erschreckend!« “ Ursula Kindler (CDU)

Martin Richter (CDU räumte Krause gegenüber ein, es sei schon sinnvoll, „auch mal in die Nachbarschaft zu gucken.“ Ursula Kindler aus seiner Fraktion störte sich aber an der Dauer. „Der Bauherr wartet also jetzt ein Jahr? Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein – das finde ich erschreckend!“

Der Ausschuss verständigte sich darauf, das Thema erneut grundsätzlich noch einmal zu besprechen. Gemäß André Wennings (FWG) Frage: „Wo kann man da Prozesse optimieren?“ Schließlich koste das so Zeit und Geld.