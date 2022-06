Ein kühler Kopf in diesen heißen Zeiten

Mit der Frage, wie gut sich Krisen bewältigen lassen, beschäftigen sich die Mitglieder der Freckenhorster Werbegemeinschaft am Dienstagabend in der LVHS-Gartenhalle. „Wir leben ja in Dauerkrisen“, lenkte der Werbegemeinschafts-Vorsitzende Christian Murrenhoff den Blick unter anderem auf Umwelt, Pandemie und das Kriegsgeschehen in der Welt. In Zusammenarbeit mit der IHK Nord Westfalen stand unter dem Format „IHK vor Ort“ das Thema „Einen kühlen Kopf in heißen Zeiten bewahren – unsere Widerstandskraft ist gefordert“ im Mittelpunkt des Abends. Neben knapp 30 Gewerbetreibenden aus Freckenhorst nahmen Heiner Kamp (Wiwa) und der städtische Wirtschaftsförderer Thorsten Krumme an der Veranstaltung teil.

Bevor die Anwesenden in Diskussion und Austausch starteten, beleuchtete die selbstständige Beraterin und Trainerin Wiebke Böhmer aus Selm in einem Impulsvortrag die Resilienz, also die Widerstandskraft in Krisenzeiten.

Impulsvortrag: Widerstandskraft in Krisenzeiten

„Wo liegt vielleicht das Gute im Schlechten“, forderte sie dazu auf, die positiven Aspekte einer Krise zu sehen: „Ich behaupte, auf die mentale Haltung kommt es an!“ Die Widerstandskraft lasse sich zudem stärken, wenn man etwas gerne tue und lösungs- sowie zukunftsorientiert an Probleme herangehe. Sie forderte die Anwesenden an diesem Abend dazu auf, offen zu sein, den eigenen Horizont weiterzusetzen.

Wichtig fand die Referentin zudem das Netzwerken: „Die Werbegemeinschaft kann Kräfte bündeln und Verbundenheit herstellen“, bescheinigte sie den Anwesenden in Punkto Gemeinschaft einen positiven Eindruck.

Knapp 30 Mitglieder der Werbegemeinschaft tauschten sich in der LVHS zu Chancen in der Krise aus. Foto: Foto: Andreas Engbert

Zudem riet Wiebke Böhmer den Geschäftsleuten nicht nur zu einem wertschätzenden Umgang, etwa mit Mitarbeitenden, sondern auch, diese Wertschätzung den anderen gegenüber auszudrücken.