Ein Museum im „Flow“

Klimawandel, Pandemie und jetzt auch noch der Krieg, zeigen uns, dass wir gewohnte Pfade verlassen und neue Wege anstreben müssen. Das ist nicht immer einfach aber bestimmt spannend. Auch das Westpreußische Landesmuseum in Warendorf ist in „Aufbruchstimmung“. Bei der Eröffnung der Sonderausstellung „Mit Merkbuch, Denkschrift, Kamera: Zwei Pioniere des Naturschutzes in Preußen“ war alles etwas anders als gewohnt – und trotzdem ungewöhnlich gut. Museumsleiterin Dr. Gisela Parak und ihr Team sind vom Üblichen abgewichen – und das kam bei den zahlreichen Besuchern sehr gut an.

Die aktuelle Ausstellung zeigt keine gemalten Bilder, sondern Fotografien der Natur und der Menschen, die in und mit ihr lebten. Dazu wurde den Besuchern zum ersten Mal Live-Musik auf dem Museumsvorplatz mit dem Duo „Le Flow“ geboten.

Mix aus Wissen, Bildern, Musik und Natur

So fielen Begrüßung und Einführung von Kulturamtsleiter Horst Breuer und Museumsleiterin Dr. Gisela Parak kurz aus. Die Ausstellungseröffnung bot einen gelungenen Mix aus Wissen, tollen Bildern, Musik und Natur. Und das gab es dann im fliegenden Wechsel. Sängerin Melanie Heizmann und der Gitarrist Markus Gahlen präsentierten eine musikalische Melange aus Smooth, Jazz, Bossa Nova und Popklassikern.

Die Gäste lauschten im Schatten der großen Bäume und mit Untermalung vieler unterschiedlicher Vogelstimmen Melanie Heizmanns Samtstimme und Markus Gahlens Virtuosität an der Gitarre.

„Mit Merkbuch, Denkschrift, Kamera: Zwei Pioniere des Naturschutzes in Preußen Foto: Beate Trautner

Die Ausstellung konnte vor und nach den Auftritten und in der Konzertpause besucht werden. Sie in zwei Teile gegliedert. Von Hugo Conwentz sind leider kaum Fotografien erhalten. Aber er hat seine Beobachtungen akribisch dokumentiert und kartographiert. Hugo Conwentz gilt als Begründer des deutschen und europäischen Naturschutzes.

Hermann Reichling (1890-1948), langjähriger Direktor des Westfälischen Provinzial-Museums für Naturkunde in Münster und Pionier des Naturschutzes, ist das lokale Pendant. Von ihm ist eine umfangreiche Sammlung zoologischer, botanischer und landeskundlich ausdrucksstarker Fotografien zu sehen, die über die Pflanzen- und Tierwelt und landschaftlicher Bestandsaufnahmen hinaus auch die Orte, regionstypische Bauwerke und traditionelle Wirtschaftsweisen der Menschen im ländlichen Raum dokumentiert.

Dr. Bernd Tenbergen vom LWL-Museum für Naturkunde in Münster führte in den Pausen durch die Ausstellung. Er trug mit seinem Enthusiasmus und Fachwissen das Leben und die Arbeit Hermann Reichlings an die interessierten Besucher weiter.

Ausstellung mit Musik Foto: Foto: Beate Trautner

„Es sind viele Anknüpfungspunkte“, bemerkte Tenbergen. „Man muss die Ausstellung mehrmals besuchen.“ Dazu gibt es seit Freitag bis zum 2. Oktober reichlich Gelegenheit. Begleitend zur Ausstellung werden an drei Donnerstagen Vorträge rund um die Naturschützer, den Naturschutz und die Naturfotografie angeboten. „Wir sind im Flow“, erläuterte Museumsleiterin Parak den „Museumsaufbruch“. Flow bezeichnet das Gefühl eines restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit und das traf an diesem Abend auf alle Beteiligten zu.