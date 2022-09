Ein neuer Buer ist im Dorf

In große Fußstapfen ist am Samstag Ole Wittenbrink getreten. Er ist der neue „Buer“ beim Lambertus-Umzug und löste Ludger Hagenhoff nach 15 Jahren ab.

Zahlreiche Kinder sind am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit mit ihren selbstgebastelten Laternen durch die Straßen Hoetmars gezogen. Mit dem traditionsreichen Lambertus-Umzug erinnerten Jung und Alt an den Heiligen Lambertus, der am 17. September 705 als Märtyrer den Tod fand und Namenspatron der katholischen Pfarrgemeinde ist. Die Blicke waren jedoch nicht nur auf die bunten Laternen, sondern auch auf Ole Wittenbrink gerichtet. Erstmals spielte der 21-jährige Landwirt den „Buer“ und löste Ludger Hagenhoff nach 15 Jahren ab.

„Ich habe immer viel Freude gehabt“, verriet Hagenhoff. Nach zwei Jahren als Praktikant habe er die Aufgabe 2007 von Lambert Freimuth übernommen und immer versucht, für leuchtende Kinderaugen zu sorgen: „Ich werde dem Umzug aber auch künftig als Jagdhornbläser oder als helfende Hand bei der Organisation verbunden bleiben.“

Respekt vor der Aufgabe

Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins sprach von einem Generationswechsel. Beim Aufhängen der Wimpel für das Schützen- und Heimatfest sei Ole Wittenbrink spontan zum Helfen um die Ecke gekommen: „Da wusste ich, das ist unser neuer Buer.“ Der Auserkorene erbat sich aber ein wenig Bedenkzeit. „Nach ein oder zwei Bierlängen auf dem Schützenfest habe ich dann zugesagt“, verriet Wittenbrink. Schon als Kind habe er selbst am Lambertus-Umzug teilgenommen und habe durchaus Respekt vor der Aufgabe.

Wittenbrink tritt in große Fußstapfen. Lambert Freimuth fungierte exakt ein halbes Jahrhundert als Buer, Ludger Hagenhoff weitere 15 Jahre. Ob es zuvor schon den Lambertus-Umzug gab, wusste am Samstagabend niemand verlässlich zu sagen. Bevor es losging, war der neue Buer gespannt wie ein Flitzebogen und brauchte erst einmal ein Beruhigungsbier. Nach dem Vortragen der Lambertus-Legende wich die Aufregung aber etwas.

Vom Kirchplatz zogen die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern über die von den Anwohnern mit Laternen und Lampions geschmückte Sendenhorster Straße und Gysenbergstraße zum Läutehaus. „Es ist einfach toll, wie sehr sich Anlieger mit dem Lambertus-Fest identifizieren“, sagte der Heimatvereinsvorsitzende Ansgar Drees. Für sicheres Geleit sorgten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuerwehrleute mit ihren Fackeln.

Am Läutehaus angekommen wurden gemeinsam mit den Gitarrenspielerinnen Barbara Wüller und Renate Kortenjann Laternenlieder gesungen. Weiter ging es über die Ahlener Straße und Hellstraße zurück zur Lambertus-Kirche, wo das traditionsreiche Singspiel „O Buer, wat kost din Hei“ gespielt wurde. Nacheinander suchte sich Buer Ole Wittenbrink eine Frau, ein Kind, eine Magd, einen Knecht, einen Ruüen und einen Pottlecker. Um den neuen Buer zu unterstützen, sangen die Hoetmarer laut mit. Im Anschluss liefen viele Kinder noch einige Runden um die aufgebaute Laternenpyramide, ehe zum Abschluss das Hoetmarer Heimatlied gesungen wurde.

Eine Abordnung des Jagdhornbläserkorps Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar bereicherte den Lambertus-Umzug musikalisch Foto: Stephan Ohlmeier

Musikalisch bereichert wurde der Lambertus-Umzug auch von einer Abordnung des Jagdhornbläserkorps Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar, das an verschiedenen Stellen im Dorf aufspielte. Um das leibliche Wohl kümmerte sich eine Jugendgruppe, die Würstchen, Waffeln und Getränke anbot. „Es ist schön, dass diese Traditionsveranstaltung weiter fortgeführt wird und jedes Jahr für leuchtende Kinderaugen sorgt“, zog Ansgar Drees ein positives Fazit.