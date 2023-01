Ein positiver Blick nach vorn

Wie so vieles musste auch der traditionelle Neujahrsempfang des SC Hoetmar coronabedingt zwei Jahre lang pausieren. Am letzten Sonntag konnte dann Heinz Brinkmann als erster Vorsitzender des SC die zahlreich erschienenen Sponsoren, Lokalpolitiker, Vereins- und Abteilungsvorstände und Übungsleiter im Vereinsheim Wiebuschtreff begrüßen.

In seiner Begrüßung dankte Heinz Brinkmann laut Pressemitteilung des Vereins allen Sponsoren und im Verein Engagierten sowie der lokalen Politik und der Stadt Warendorf für die Unterstützung und zog eine durchweg positive Bilanz: In der Vergangenheit blieben die Mitgliederzahlen trotz der Corona-Pandemie stabil beziehungsweise wuchsen sogar und auch der Trainings- und Spielbetrieb konnte dank engagierter Übungsleiter soweit möglich aufrechterhalten werden. Im Blick nach vorne freute sich der Vorsitzende über Verbesserungen am Sportgelände: Neben der dringend benötigten Bewässerungsanlage wird auch die Modernisierung des Spielplatzes im Frühjahr abgeschlossen. Letzteres war durch die Einwerbung von Landesmitteln und das Engagement der Stadt Warendorf möglich geworden und wird das Sportgelände eindrücklich bereichern.

Engagement für die Winterfreizeit

Eine besondere Ehrung durfte Heinz Brinkmann anschließend vornehmen: Anlässlich der 30. Winterbergfahrt wurde Steffi Kottenstedde stellvertretend für viele engagierte Betreuer für ihren Einsatz gedankt. Steffi Kottenstedde fährt seit 16 Jahren mit nach Winterberg und organisierte dieses Jahr zum 13. Mal federführend diese viertägige Winter- und Rodelfreizeit des SC Hoetmar, welche für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren immer wieder ein großartiges Erlebnis ist.

Die Tanzgruppe der Klasse neun lieferte eine schwungvolle Einlage. Foto: Inge Mense

Anschließend folgte eine schwungvolle Tanzeinlage der Tanzgruppe des neunten Schuljahres, bevor der Ehrenvorsitzende Antonius „Tono“ Huerkamp einen sehr persönlichen Einblick in die Problematik des Ukraine-Krieges gab. Tono Huerkamp war als Geschäftsführer einer IT-Firma in der Vergangenheit oft in Kiew und hält auch während des Krieges engen Kontakt zu den dort arbeitenden Mitarbeitern. Dadurch konnte er sehr eindrücklich die Auswirkungen und Belastungen des Krieges auf die Menschen vor Ort, aber auch die indirekten Folgen für die Menschen im Münsterland schildern. Hier gehe es nicht nur um gestörte Lieferketten und verspätete Abgabetermine von Softwareprodukten, sondern auch um die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten und natürlich auch um die Anteilnahme und Unterstützung der Ukrainer zur Verteidigung auch unserer Freiheit, so Huerkamp. Letztendlich – und damit ist das Thema auch für den SC hochaktuell – ist es auch Aufgabe, Chance und Herausforderung der Sportvereine, Geflüchtete bestmöglich zu integrieren.

Nach diesen doch sehr ernsten Worten schloss Heinz Brinkmann den Neujahrsempfang mit einem optimistischen Ausblick in das Jahr 2023 und der Hoffnung, spätestens zu den Nilspielen an Pfingsten alle wieder auf dem Sportgelände am Wiebusch begrüßen zu können.