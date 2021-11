Ein Sortiment voll fairer Produkte

Der Weltladen in Warendorf kann mittlerweile auf fünf Jahre zurückblicken, in denen faire Produkte in dem Ladenlokal angeboten werden. Dabei hat das Weltladenteam auch regelmäßig Kontakt zu den Künstlern und Importeuren.

In Zeiten von Klimakrise und Hungersnöten werden fair gehandelte Produkte für die Produzenten in den ärmeren Ländern dieser Welt immer wichtiger. „Sie müssen von ihrer Hände Arbeit leben können statt auf Almosen angewiesen zu sein“, sagt Leonore Berger, Beisitzende des Vereins Weltladen.

Seit fünf Jahren leistet der Fachmarkt für faire Produkte in seinem Ladenlokal einen kleinen Beitrag dazu. Der Verein zählt derzeit 39 Mitglieder. Im Weltladenteam arbeiten ehrenamtlich 15 Frauen. Vereinsvorsitzender Antonius Stuke sagt: „Wir haben uns in den fünf Jahren gut entwickelt und bieten ein stetig wachsendes Sortiment an.“ Das umfasst neben Kaffee, Tee, Honig und Gewürzen auch Geschirr, Taschen, Kerzen sowie Hüte, Wolljacken und andere Bekleidung. Zudem werden Skulpturen aus Altmetall, Holz, Stein und Filz sowie Schmuck angeboten.

Gerne erinnert sich Berger an den Besuch eines Mannes aus Simbabwe (Afrika) im Weltladen. „Vor drei Jahren hat dieser Skulpturen aus Serpentin-Stein vor Ort gefertigt. Es ist wichtig, dass wir zu den Menschen direkt Kontakt haben. Auch über unsere Importeure.“

Ein Produkt, dass stets nur für einen kurzen Zeitraum des Jahres erhältlich ist, findet großen Absatz – die Herrnhuter Sterne. „Die sind ein echter Umsatztreiber“, so Stuke. Seit 1. Oktober stehen diese wieder zum Verkauf.

Herrnhuter Sterne sind Umsatztreiber

Aus dem gesamten Sortiment gibt es bei einer Verlosung per Glücksrad von Donnerstag bis Samstag etwas zu gewinnen. Hauptpreis ist ein Pinguin-Filzteppich, der hervorragend in jedes Kinderzimmer passt. Aus Filz sind auch die Blumen, die an Kunden verschenkt werden, die während der kommenden Woche Geburtstag haben.

Auf ausgewählte Produkte wie Honig, Schokolade und Geschirr, die auf einem speziellen Tisch präsentiert werden, werden 20 Prozent Rabatt gewährt. Ausgewählte Schokoladen können verköstigt werden. Zu jedem Glas Honig gibt es einen Teebeutel gratis. Der Weltladen hat montags bis freitags von 10 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Zum Abschluss der Woche wird am 13. November (Samstag) die Multivisionsshow „Schokolade fair naschen“ von Jutta Ulmer und Michael Wolfsteiner gezeigt. Die beiden Fotojournalisten haben eine Reportage über ihren Besuch bei drei bio-zertifizierten Fair-Trade-Kleinbauernverbänden gedreht – Kakaobauern in Bolivien, Zuckerrohrbauern in Paraguay und Milchbauern in Deutschland.

„Natürlich bieten wir dann die entsprechende Schokolade und Schokoladenkekse sowie Weihnachtsspezialitäten an. Wir haben reichlich gebacken“, sagt Berger. Beginn ist um 17 Uhr im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17. Der Eintritt ist frei.