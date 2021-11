Ein Stück Geschichte endet

Für die Evangelischen Kirchengemeinde Warendorf endet ein Stück Kirchengeschichte: Am Martin-Luther-Haus schreiten die Rück- und Umbauarbeiten voran. Die Gemeinde will sich auf den Erhalt des Baudenkmals konzentrieren – auch aus Kostengründen.

Nachdem in einer ersten Bauphase im vergangenen Jahr die Backsteinfassade des Altbaus Martin-Luther-Haus am Osttor gereinigt, die Fenster und das Dach erneuert wurden, wurde in der zweiten Bauphase im Obergeschoss des Denkmals alles bis auf Wände und Decken zurückgebaut. In einer dritten Bauphase werden nun – von der B 64 gut sichtbar – die Saalanbauten abgerissen.

Ein Stück Gemeindegeschichte der Evangelischen Kirchengemeinde Warendorf geht damit zu Ende: Der große Saal war im Jahr 1924 mit einer Bühne nach dem Konzept eines Betsaals errichtet worden. Im Obergeschoß gab es in Stockbetten Übernachtungsmöglichkeiten, zeitweise sogar in Kooperation mit dem Jugendherbergswerk. Im Jahr 1964 wurde dieser Bau nach Süden um einen weiteren kleinen Saal und eine Küche erweitert.

Zeit hat sich verändert

Doch die Zeit hat sich verändert: Die Gemeindegruppen sind kleiner geworden, und das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Ein Gutachten ergab, dass eine energetische Sanierung keinen Sinn macht und sich die Evangelische Kirchengemeinde auf das Baudenkmal des Altbaus direkt am Osttor konzentrieren müsse, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort werden im Erdgeschoss ein kleiner Gemeindesaal, das Gemeindebüro, eine Küche und ein Sanitärbereich entstehen. In der ehemaligen Küsterwohnung im Obergeschoss wird der ökumenische offene Jugendtreff @ttic sein neues Zuhause finden. Für die Bauphase ist das @ttic in der Hermannstraße untergebracht.

Eine gravierende Veränderung betrifft das Gemeindebüro: Während der Bauphase wird es im Philipp-Melanchthon-Haus an der Pictoriusstraße 19 untergebracht sein.

Bis alles fertig sein wird, werden sich Gemeindegruppen im Philipp-Melanchthon-Haus versammeln. Auch die Christuskirche wird verstärkt genutzt: Sie wird zum Probenraum für Chöre. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Pfarrbezirk I (Süd) haben dort ihren Kirchlichen Unterricht.

Gebäudebestand zu kostenintensiv

Die Frage der Gebäudeentwicklung beschäftige das Presbyterium schon lange, weil der Gebäudebestand der Kirchengemeinde zu groß und zu kostenintensiv geworden sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darum wurde im Jahr 2014 die Jakobuskirche in Westkirchen entwidmet und zurückgebaut. Der nächste Schritt war die Entwidmung der Heilig-Geist-Kirche in Beelen im Jahr 2018. Nun stellt sich die Gemeinde in Warendorf mit der Konzentration auf das Baudenkmal neu auf.