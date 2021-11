Ein Stück tropische Lebensart

Hinter dieser Geschäftsidee steckt eine Liebesgeschichte. Als sich Claudia Dewanti (24) aus Indonesien und der Warendorfer Tim Lepper (24) während eines Auslandssemester im Jahre 2017 in Taiwan kennenlernten, wussten sie noch nicht, dass sie bereits zwei Jahre später heiraten würden. Beide studierten sie Betriebswirtschaftslehre; sie in der indonesischen Hauptstadt Jakarta – er in Mannheim. Nach diesem Semester verloren sich ihre Wege zunächst wieder. Tim Lepper flog nach China, wo er an der Uni in der Technologiehauptstadt Shenchen die chinesische Sprache lernte. Fast zwei Jahre hat er in Asien gelebt und ist dabei in verschiedene Kulturen Ost- und Südostasiens eingetaucht. Die Erfahrungen, die er während dieser Zeit machte, die Menschen, die er kennenlernte, haben ihn geprägt und zu dem Menschen gemacht, der er heute ist.

