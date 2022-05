Ein Thema mit Zugkraft: Zukunft der Pferdestadt

Rund 40 Vertreter von Organisationen wie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Vereinen, Pferdebetrieben und Firmen waren am Montag der Einladung von Bürgermeister Peter Horstmann zur Zukunft der Pferdestadt Warendorf gefolgt.

Das Thema hat Zugkraft: Rund 40 Vertreter von Organisationen wie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Vereinen, Pferdebetrieben und Firmen waren am Montag der Einladung von Bürgermeister Peter Horstmann zur Zukunft der Pferdestadt Warendorf gefolgt. Die Idee dazu hatte Clemens Brüggemann, erster Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Milte-Sassenberg. Und so fand der Gedankenaustausch rund um die Zukunft des Themas Pferd in der Ems-Stadt auch im Casino des Vereins statt.

Nicht fehlen durfte natürlich das NRW-Landgestüt in Person seines neuen Leiters Dr. Felix Austermann und die dem Landgestüt angeschlossene Deutsche Reitschule, die von Ausbildungsleiter Hannes Müller vertreten wurde. Neben Bürgermeister Peter Horstmann nahmen auch Baudirektor Peter Pesch sowie Kulturamtsleiter Horst Breuer an dem Treffen teil, der die Veranstaltung unterstützt von seiner Kollegin Birgit Lücke anregend moderierte.

Ausgangspunkt der Diskussion war die im Rahmen des Strategieprozesses der Stadt Warendorf im Jahr 2019 gewonnene Erkenntnis, dass das Thema Pferd für Warendorf ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, das die Kommune weltweit bekannt gemacht hat und von großer – ja fast zentraler – wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt und ihre Einwohner ist.

Allerdings zeigten die Ergebnisse des Strategieprozesses auch, dass es für die Zukunft noch deutlichen Optimierungsbedarf gibt, um diese Position zu erhalten und zu stärken. Zudem gibt es bei der Omnipräsenz des Pferdes in Warendorf verständlicherweise bei einigen Bürgern auch die Befürchtung, dass mit der Fokussierung auf das Pferd andere wichtige Themen vielleicht zu kurz kommen könnten.

Unter vier Schwerpunkten wurden viele Ideen und Anregungen gesammelt:

•Identifikation mit dem Pferd in der Bevölkerung stärken.

•Akteure vor Ort mit Bezug zum Thema Pferd stärker vernetzen und eine feste Plattform für die Zusammenarbeit etablieren.

•Einrichtungen mit Bezug zum Thema Pferd unterstützen und stärken.

•Angebote für Pferdesport und Freizeitreiten ausbauen

Am Ende des Treffens waren sich alle Beteiligten darüber einig, dass die vielen Vorteile, die das Thema Pferd für ganz Warendorf bietet, keine Selbstläufer darstellen und zukünftig auf verschiedensten Ebenen versucht werden soll, Optimierungsprozesse in Gang zu bringen.

Als erstes Ergebnis wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, die die gewonnenen Erkenntnisse und Ideen weiter aufarbeiten sollen, um anschließend in wieder größerer Runde über nächste Schritte zu beraten.

Bürgermeister Horstmann zeigte sich nach dem gut dreistündigen Treffen positiv beeindruckt: „Ich habe die Veranstaltung als extrem wertvoll empfunden und glaube, dass wir mit dem tollen Engagement aller Beteiligten auf dem richtigen Weg sind.“ Für ihn wie auch die übrigen Teilnehmer war klar: Das Thema Pferd stärken, heißt zugleich auch Warendorf stärken.