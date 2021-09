Ein Theologe mit einer Vision

Der Nachfolger von Ursula Pinnekamp, die so viele Jahre das Haus der Familie geleitet hat und nun in Ruhestand geht, tritt in große Fußstapfen. Doch Benedikt Patzelt möchte zukünftig das Haus prägen. „Menschen sollen positive Erfahrungen mit der Kirche machen“, sagt er zu einer Leitlinie.

Benedikt Patzelt (36) wird neuer Leiter des Hauses der Familie und zugleich Geschäftsführer des Katholischen Bildungsforums im Kreisdekanat Warendorf mit weiteren Standorten in Ahlen und Oelde. Wie bereits berichtet geht Ursula Pinnekamp (64) in den Ruhestand und wird kommenden Donnerstag offiziell verabschiedet.

Bei der Vorstellung ihres Nachfolgers sagt Pinnekamp: „Benedikt Patzelt ist seit dem 1. Juni bei uns tätig. So hatten wir mit mehr als drei Monaten eine gute Überlappungszeit. Es wird ein guter Übergang werden, bei dem ich mich wohl fühle.“

Patzelt wurde in Steinheim (Kreis Höxter) geboren und ist in Barntrup (Kreis Lippe) aufgewachsen. Nach dem Abitur hat der 36-Jährige ein Bachelorstudium der Religionspädagogik in Paderborn 2012 abgeschlossen. Seinen anschließenden Master hat Patzelt mit dem Studiengang „Kirche und Kultur“ in Erfurt gemacht. Währenddessen hat er über das Erasmus-Austauschprogramm in Luzern (Schweiz) Seminare in Volkswirtschaftslehre und Politik belegt. Seine erste berufliche Station führte den Theologen ins Bistum Aachen nach Mönchengladbach. Vier Jahre war er Beauftragter für Jugendpastoral in den Regionen Mönchengladbach und Heinsberg. Im Jahr 2016 wurde Patzelt zum Vorsitzenden des BDKJ-Diözesanverbandes Aachen gewählt. Zudem hat er seitdem die Diözesanstelle mit ihren zwölf Mitarbeitern in Aachen geleitet und war gleichzeitig für die Jugendbildungsstelle Rolleferberg (110 Betten) verantwortlich. Fünf Jahre lang hat der junge Familienvater Führungs- und Leitungserfahrung bis April 2021 gesammelt.

Nun hat‘s den 36-Jährigen aus Aachen zurück in die Heimat gezogen oder besser gesagt, in die seiner Frau. Denn die stammt aus Everswinkel. Gemeinsam wohnen die beiden mit ihren Töchtern (ein Jahr und drei Jahre alt) in Sassenberg.

„Ich übernehme ein gut geführtes Haus mit motivierten Mitarbeiterinnen. Finanziell und inhaltlich sind wir gut aufgestellt“, sagt Patzelt, der sich noch in der „Ankommensphase“ sieht und zunächst viele Kontakte knüpfen will, um ein Netzwerk aufzubauen. „Das Programm für 2022 ist ja weitgehend geplant. Die Teilnehmer werden den Führungswechsel zunächst gar nicht spüren“, sagt Patzelt. Wenngleich er betont: „Ich möchte das Haus prägen, weil das auch ein Ziel von Leitung sein muss.“

Patzelts Vision ist: „Menschen sollen positive Erfahrungen mit der Kirche machen. Ich verstehe das Haus der Familie als einen Ort, an dem wir Gutes tun, damit die Menschen ihr Leben gestalten können. Das ist die Aufgabe von Kirche und ich möchte als Theologe meinen Beitrag dazu leisten.“

Anders als seine Vorgängerin wird er jedoch zunächst keine eigenen Kurse leiten oder Vorträge halten. „Dafür werde ich am Anfang wenig Zeit haben“, so Patzelt, der bis zu seinem 18. Lebensjahr Fußball beim RSV Barntrup gespielt hat. Heute widmet er sich in seiner Freizeit der Leichtathletik, speziell dem Laufen über fünf (Bestzeit 15:57 min) und zehn Kilometer (33:30 min). Das sind Zeiten, die sich mehr als sehen lassen können. „Ich habe früher auch regelmäßig an Meisterschaften teilgenommen als die beiden Kinder noch nicht geboren waren. Am vergangenen Wochenende bin ich beim Emsseelauf gestartet.“ Sicherlich auch eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen.