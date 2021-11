Ein Traum geht in Erfüllung

Jonathan Huerkamp hatte so richtig Lust einmal Prinz zu sein. Deshalb ist er auch aktiv auf den Karnevalclub Hoetmar zugegangen. Und es hat geklappt – als Prinz Jonathan I. „von Computermaus und Gaumenschmaus“ darf er die Narren im Hoetmar anführen.

Prinz Jonathan I. regiert in Hoetmar

Für Jonathan Huerkamp ist am späten Freitagabend ein Traum in Erfüllung gegangen. Beim Karnevalsauftakt im Wiebusch-Treff wurde der 24-jährige Fachinformatiker als Prinz Jonathan I. „von Computermaus und Gaumenschmaus“ proklamiert und wird in der kommenden Session das Narrenzepter im Golddorf schwingen.

Der Prinzennamen leitet sich zum einen aus Huerkamps Beruf, zum anderen aus dessen Leidenschaft für Kochen und Grillen ab. Den Elferrat bildet die „Hoetmar Elite“, die sich aus rund 50 jungen Erwachsenen zusammensetzt und in dieser Session zum zehnten Mal am Tulpensonntagsumzug teilnehmen möchte. „Wir alle lieben den Karneval total. Die fünfte Jahreszeit ist für uns die schönste überhaupt“, verkündigte Prinz Jonathan. Als Onkel Martin Huerkamp „der Sportliche von der Holzburg“ im Jahr 2004 das Warendorfer das Narrenvolk regierte, habe er sich voll und ganz mit dem Karnevalsvirus infiziert und den Wunsch entwickelt, selbst eines Tages Prinz zu werden. Nach der Corona-Zwangspause sei nun genau der richtige Zeitpunkt gekommen, Prinz zu werden: „Ich bin aktiv auf den Karnevalsclub Hoetmar zugegangen und habe mich beworben.“

Jonathan Huerkamp ist in Hoetmar 2021 zum Prinzen proklamiert. Foto: Stephan Ohlmeier

Tipps für das Prinzenleben hat sich Jonathan Huerkamp nicht nur von Onkel Martin, sondern auch von seinem Vorgänger Jonas I. (Neite) „von Fußballfeld und Farbenwelt“ geholt: „Beide haben mir geraten, einfach Spaß zu haben und mir nicht so viele Gedanken zu machen.“ Ohnehin mache es ihm nichts aus, im Mittelpunkt zu stehen und Reden zu schwingen.

„Ich hoffe, dass die Session wie gewohnt stattfinden kann“, sagt Jonathan Huerkamp. Besonders freue er sich auf den Straßenkarneval und die Besuche auf dem Hof Lohmann, der Pusteblume, dem Kindergarten und der Grundschule: „Es wird auf jeden Fall ein cooles Gefühl.“ Zum Hofmarschall ernannte der neue Prinz seinen WG-Mitbewohner Timo Brand und Funkenmariechen wird Sonja Zumdiek. Zu seinen Hobbys zählt die neue Tollität neben Karneval, den Sport, seine Freunde und Familie.

Zu vorgerückter Stunde ließen es sich Mutter Daniela, Vater Peter und Schwester Sarah mit weiteren Verwandten natürlich nicht nehmen, dem Prinzen zu gratulieren.