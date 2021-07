Ein unmögliches Konzertund ganz viel Unterhaltung

Mit einem sommerlichen Kulturprogramm wollen die Stadt Warendorf und der Verein Theater am Wall der langen „Kunstpause“ ein Ende setzen. Schauplätze der Veranstaltungen sind das NRW-Landgestüt, das Theater am Wall, der Emsseepark und die Sportanlage in Milte. Vom 14. August bis zum 5. September setzen Theater, Lesung, Musik, Varieté, Comedy, Kindertheater und Open-air-Kino kulturelle Akzente. Beteiligt sind auch der Milter Sportverein DJK Rot-Weiß 1958 und das NRW-Landgestüt als Schauplatz vieler Veranstaltungen.

Insgesamt 14 Veranstaltungen finden in der Zeit vom 14. August bis zum 5. September statt. Den Auftakt macht eine Open-Air-Lesung der Stadtbücherei. Das Angebot für „Frauchen, Herrchen und Hunde“ findet in der Nähe des Piratenspielplatzes am Emssee statt. Dort wird die Skulptur „Visionen zum Frieden“ zur Bühne umfunktioniert. Autorin Anja Rützel und das Team der Stadtbücherei laden Zwei- und Vierbeiner ab 15 Uhr zu einer kurzweiligen Picknick-Lesung ein. Der Eintritt ist frei.

Emsflimmern auf der Sportanlage in Milte

In Kooperation mit dem Sportverein DJK Milte 1958 beginnt das Open-Air-Kino Emsflimmern am 14. August um 21 Uhr auf der Sportanlage in Milte. Gespielt wird die britische Komödie „Fisherman’s Friends – Vom Kutter in die Charts“. Ab 19.30 Uhr lädt der DJK zur Einstimmung auf den Filmabend auf die Sportanlage ein. Popcorn und kühle Getränke werden vom DJK für die Besucher bereitgehalten. Vor Ort ist eine Registrierung über die Luca-App erforderlich.

Zwei weitere Vorstellungen des Open Air Kinos „Emsflimmern“ stehen am 20. und 21. August an. Für Freitag konnte die Kinokommission des Theaters am Wall den Film „Dream Horse“ bekommen. „Wir freuen uns, „Dream Horse“ nur eine Woche nach dem Bundesstart im Landgestüt zeigen zu können“, sagt Raphaela Lagrange, Sprecherin der TaW-Kinokommission. Die auf wahren Begebenheiten basierende Komödie zeigt, wie ein Waliser Dorf beschließt, ein eigenes Rennpferd zu züchten und ganz nach oben zu bringen.

Am 21. August (Samstag) geht es um Pferdestärken in motorisierter Form. Dann läuft „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“, in dem Christian Bale und Matt Damon in die exzentrische Welt des Motorsports eintauchen, um das Rennwagen-Monopol von Ferrari mit einem Ford brechen. Der Eintritt beträgt acht Euro (ermäßigt sechs Euro). Auch hier ist beim Einlass die Registrierung per Luca-App erforderlich, alternativ eine handschriftliche Registrierung.

„Junges Theater Warendorf“ präsentiert ein Coming-of-Age-Theaterstück

Die Projektgruppe „Junges Theater Warendorf“ zeigt am 15. August (Sonntag) ihr Stück „Buen Camino“. Bereits in der vergangenen Saison hat die Projektgruppe „Junges Theater Warendorf“ ein Theaterstück entwickelt, das leider coranabedingt abgesagt werden musste. Jetzt kommt es endlich beim „Warendorfer Sommer“ zur Aufführung. „Buen Camino“ – guter (Jakobs-)Weg – erzählt die Geschichte von Elli und Mustafa. Es ist ein Coming-of-Age-Theaterstück, entwickelt mit einer großen Portion Humor, einer Prise Tragik und ganz viel Mut zur Liebe. Für die Veranstaltung um 17 Uhr ist eine Kartenreservierung im Ticketshop des TaW erforderlich. Der Eintritt kostet acht Euro (ermäßigt sechs Euro).

Ein glorreicher Ritter braucht ein Pferd. Schon erst recht, wenn man der Nachfahre des berühmten Don Quijote de la Mancha ist. Und wo geht man mit seinem Pferd hin? Selbstverständlich ins Warendorfer Landgestüt. Mit viel Musik, Gesang, Slapstick, wunderschönen Bildern und der selbstverständlichen Einbeziehung des Publikums bietet Don Kidschote eine entrückende Reise in die Welt des armen, umherziehenden Vagabunden, der so gerne ein glorreicher Ritter wäre. Und fast ganz nebenbei zeigt Don Kidschote, dass man mit Freundschaft. Liebe und Mut immer wieder die Kraft erhält, seine Ziele zu erreichen. Am 22. August (Sonntag) finden drei Vorstellungen (11 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr) statt. Der Eintritt ist frei. Die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Kein NDW-Hit bleibt ungewürdigt

Die Stadt Warendorf und das Theater am Wall bringen Theater, Musik, Comedy und Varieté auf die große Open-Air Bühne vor dem Landstallmeisterhaus. Die „Goldenen Reiter“ zäumen die Neue Deutsche Welle von hinten auf: Die Stromgitarren kommen in den Stall und die Pferde werden mit akustischen Gitarren, Ukulele, Akkordeon, Bass und Cajon im Gepäck neu gesattelt. Kein NDW-Hit bleibt ungewürdigt wenn die Reiter durch nie vergessene musikalische Partylandschaften reiten. Karten für die Show am 27. August um 20 Uhr gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Das Mitbringen eigener Snacks und Getränke ist erlaubt.

„The impossible Concert“ – Ein unmögliches Konzert zu geben – das schaffen nur Stenzel & Kivits. In ihrer Comedyshow ist kein klassisches Thema vor ihrem brillanten Blödsinn sicher. Ebenso werden Jazz, Pop und Folklore mit außergewöhnlichen Musikinstrumenten interpretiert. Aus leichten Verwirrungen wachsen humoristische Höhepunkte mit dem stürzenden Piano, einem tanzenden Notenständer und ein eigentlich unmögliches Duett mit Caruso… Karten für die Show am 28. August um 20 Uhr gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Das Mitbringen eigener Snacks und Getränke ist erlaubt.

Wer Jazz-Musiker auf hohem Niveau finden will, muss nicht gleich nach New York jetten. Die Gelegenheit bietet sich am 29. August (Sonntag) im Ambiente des heimischen NRW-Landgestüts. Das Programm „First Take“ des Haunschild-Rückert Quartetts bietet Jazz-Standards und bisher unveröffentlichte Kompositionen von Frank Haunschild. Karten für die Konzertmâtinée am 29. August um 11 Uhr gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Das Mitbringen eigener Snacks und Getränke ist erlaubt.

„Popcorn“ präsentiert großes Varieté open air

Mit der Show „Popcorn“ präsentiert der Absolventenjahrgang 2021 der Staatlichen Artistenschule Berlin großes Varieté open air: Es wird wild, bunt und circensisch! Nach der Schule geht die Show erst richtig los. Ob Jonglage, Luftartistik oder Bodenakrobatik, das gesamte Spektrum der artistischen Künste wird bei dieser Feier mit großer Spielfreude und echtem Spaß an dieser so artifiziellen Arbeit dargeboten. Bühne frei für Popcorn! Karten für die Varietéshow am 3. September um 20 Uhr gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Das Mitbringen eigener Snacks und Getränke ist erlaubt.

Nach langer Pause sollen die Talente aus Warendorf und Umgebung endlich wieder eine Auftrittsmöglichkeit „live on stage“ haben. Musik, Literatur, Tanz: In gewohnt bunter Mischung – aber vor der außergewöhnlichen Kulisse des Gestüts lädt das Jour-fixe-Team zu einem abwechslungsreichen Abend ein. Wie immer gilt: Der Eintritt ist frei.

Allerdings aufgrund der Corona-Bestimmungen mit der Einschränkung, dass im Vorfeld ein Freiticket gebucht werden muss. Freikarten für den Termin am 4. September um 20 Uhr sind ab Dienstag im Ticketshop des Theaters am Wall erhältlich. Das Mitbringen eigener Snacks und Getränke ist erlaubt.

Einen Blick „hinter die Kulissen“ gibt es am 5. September beim Tag des offenen Gestüts. Die traditionsreiche Landeseinrichtung an der Sassenberger Straße öffnet ihre Türen und bietet Informationen und Unterhaltung rund ums Pferd. Neben Vorführungen auf dem Paradeplatz gehören sachkundige Gestütsführungen zum Veranstaltungsprogramm an diesem Tag. Doch auch auf eigene Faust können die Ställe und Freianlagen des Landgestüts besichtigt werden. Weitere Programmpunkte sind in Planung. Der Eintritt ist frei. Registrierung über die LUCA-App, alternativ eine handschriftliche Registrierung ist erforderlich.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft über den Ticketshop des Theaters am Wall https://www.adticket.de/Theater-am-Wall-Shop.html?format=raw. Außerdem sind Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Information der Stadt Warendorf erhältlich. Informationen zum Programm gibt es unter www.warendorf.de/kultursommer.

Beim Warendorfer Sommer sind die meisten Veranstaltungen als Kultur-Picknick konzipiert: deshalb dürfen eigene Getränke und Speisen mitgebracht werden. Dennoch hält das Caféteam des Theaters am Wall gekühlte Getränke zum Kauf bereit. Beim Open-Air-Kino in Milte ist das Mitbringen eigener Getränke nicht erwünscht.