Ein unvergessliches Erlebnis

In der Overbergschule war das Zirkustheater StandArt zu Gast. Die Viertklässler bereiteten sich in einer Projektwoche auf ihren Auftritt vor und zeigten den Eltern, was sie gelernt hatten.

Der Zirkus ist in Warendorf. In der vergangenen Woche nahmen die Viertklässler der Overbergschule an einer Zirkusprojektwoche teil. In vielen Unterrichtsfächern stand bereits zu Beginn der Woche das Thema Zirkus im Mittelpunkt. Ab Donnerstag verbreitete dann das Zirkustheater StandArt unter der Leitung von Daniel Lorenz bei schönstem Sonnenschein eine großartige Zirkusatmosphäre an der Overbergschule.

Als die Schüler am Donnerstagmorgen den Schulhof betraten, empfingen die Artisten die staunenden Kinder bereits auf dem Hochrad. Die Vorfreude auf die kommenden zwei Tage stand den Kindern ins Gesicht geschrieben, als ihnen die Artisten ein erstes kurzweiliges, komisches Programm mit zirkusreifer Artistik boten. Die Kinder lachten, staunten und wurden schnell zum Mitmachen angeregt. Denn darum ging es während des zweitägigen Programms des Zirkustheaters. Die Kinder durften unter professioneller Anleitung alles selbst einmal ausprobieren. Ob Clownerie, Ball- und Tuchjonglage, Akrobatik, Tricks mit dem Flowerstick und dem Diabolo, Einradfahren, Balancieren auf einer Kugel, einer Rolle oder dem Rola Bola auf jedes Kind wartete eine spannende Herausforderung. Viele Kinder fanden besonders an der Zauberei einen großen Gefallen und durften erste Zaubertricks einüben.

Nachdem die Kinder ein vielfältiges Angebot erhalten hatten, durften sie in kleinen Gruppen ihren eigenen Auftritt vorbereiten. Hochmotiviert und äußerst konzentriert trainierten am Freitagvormittag alle Gruppen für ihren großen Auftritt am Nachmittag. Mit großer Kreativität und Spielfreude entwickelten die Kinder gemeinsam das Zirkusprogramm für die Zirkusvorstellung. Und da hieß es dann nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Schule „Manege frei“. Nacheinander stellten beide vierten Klassen ihren Eltern und einigen Großeltern in zwei Zirkusvorstellungen das Gelernte vor. Das Publikum war begeistert und belohnte die Auftritte der Overberger Artisten mit großem Applaus. Großzügig finanziell unterstützt wurde das tolle Zirkusprojekt von der Volksbank Warendorf, der VIA Stiftung und der Sparkasse. Dafür bedankten sich alle Overberger Viertklässler und Zuschauer mit einem kräftigen Applaus bei Herrn Hölzle, Regionalleiter der Volksbank Warendorf, und Herrn Burchard, Geschäftsführer der VIA Stiftung. Durch die wunderbare Unterstützung der Sponsoren wurde allen Kindern zum Abschluss ihrer Grundschulzeit an der Overbergschule ein unvergessliches Erlebnis ermöglicht.