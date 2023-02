Ein Wagen für Franky Freckenhorst

Die Karnevalszeit steuert dieser Tage ihrem Höhepunkt entgegen. Am kommenden Wochenende stehen neben der Rathausstürmung auch die Karnevalsumzüge im Kreis Warendorf auf der Agenda vieler begeisterter Karnevalsjecken. „So auch für unseren Tausendsassa Franky Freckenhorst“, heißt es in einer Mitteilung des Managements.

Der singende Schlagerstar bekommt in diesem Jahr dafür sogar einen eigens entworfenen Karnevalswagen. Unter dem Motto „Franky Freckenhorsts Disco-Mobil“ möchten die jungen Männer und Frauen der KLJB Freckenhorst den selbsternannten Schlagerbarden Frank huldigen und ihn auf diese besondere Weise ehren. Aktuell erhält der Wagen den Feinschliff und die letzten Malerarbeiten werden getätigt.

Politische Botschaft versteckt

Auch wenn in diesem Karnevalsjahr das Thema Disco im Zentrum steht, so haben die Mitglieder der KLJB dennoch eine kleine politische Botschaft bei der Bemalung des Wagens versteckt. Da lohnt es sich doch erst recht, das farbenfrohe Vehikel an einem der folgenden Termine zu bestaunen. Den Start macht der Umzug am Samstag in Telgte, gefolgt von einem aufregenden Sonntag in Hoetmar und Everswinkel. Zum Grande Finale kommt es dann am Rosenmontag beim Warendorfer Karnevalsumzug. Gerüchten zufolge könne man Franky Freckenhorst höchstpersönlich an allen Terminen auf dem Wagen antreffen, heißt es in der Pressemitteilung.