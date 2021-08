Einbruch bei Feuerwehr:17 000 Euro Diebesgut

Aus einem Rüstwagen des Feuerwehr-Löschzuges Vohren haben unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 19.15 Uhr, unter anderem eine Rettungsschere und einen Rettungsspreizer im geschätzten Wert von 17 000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug befand sich in einem verschlossenen Gebäude, in das die Täter einbrachen. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch oder den Verbleib der Werkzeuge geben? Wer hat Informationen zu den Tätern oder diese beobachtet? Hinweise an die Polizei in Warendorf,

94 10 00, oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.