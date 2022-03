Eine andere Bewerbung als 2011

Dienstfahrzeuge mit Geleit für einen halben Tag: Rikschas. Das war nicht nur als Service gedacht, sondern diente laut Bürgermeister Peter Horstmann auch der besseren Kommunikation. Auf Einzelrädern hätten sich alle womöglich zu sehr verteilt. Gärtnern ist eben nicht nur etwas für ältere Menschen – die Botschaft dieser beiden SchülerinnenBlumige Grüße an die Jury. Natürlich war alles an der Bereisungsroute sorgsam herausgeputzt. Solidarische Note von den Bürgermeistern: Schilder hoch im Sophienpark.

Noch während der Einführungsstunde im HOT fuhren draußen die Trupps der Stadtverwaltung: An der Sauberkeit sollte es auf keinen Fall liegen. Hat geklappt. Und bei diesem Wetter sieht am Dienstag alles sowieso noch einmal ein bisschen schöner und freundlicher aus. Vollfrühling für die Laga-Jury.

„Sie haben sich wieder richtig ins Zeug gelegt“, fand Kommissionssprecher Michael Becker vom Städte- und Gemeindebund. Diese zweite Bewerbung basiere ja auf einer Art Blaupause – mit dem Unterschied, dass die Stadt jetzt die Eigentumsfrage mit der Brinkhausbrache geklärt habe. Becker bat launig darum, auf jegliche Anrufe bei ihm zu verzichten: „Die Ministerin persönlich wird den weißen Rauch entfachen.“ Gemeint ist Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, die zusammen mit Amtskollegin Ina Scharrenbach vom Heimat- und Bauministerium entscheide.

„ »Im Grunde haben wir hier etwas ganz Anderes auf die Beine gestellt.« “ Stadtbaurat Peter Pesch über den neuen Ansatz der Bewerbung

Das mit der Blaupause sah Peter Pesch anders: „Das ist nicht ganz richtig.“ Nicht nur basierend auf dem Kauf von Brinkhaus gehe es hier um eine andere Ausgangslage als vor elf Jahren bei der ersten Bewerbung: „Im Grunde haben wir hier etwas ganz Anderes auf die Beine gestellt.“ Die Wasserrahmenrichtlinie, der Umbau des Flusses im Innenstadtbereich und eben der Besitz der nun zu entwickelnden Brinkhausbrache, die nach anderen aus dem Isek-Programm finanzierten Projekten wie dem Marktplatz noch anstehende Erneuerung der Fußgängerzonen: „Das alles hat zu etwas völlig Neuem geführt.“

Als „Katalysator für die Stadtentwicklung stufte Bürgermeister Peter Horstmann die Laga ein. Anfangs habe er wegen der wenigen Zeit bis 2026 Vorbehalte gehabt, 2029 aber habe er zu spät gefunden. Neben anderen Gesichtspunkten erlebe er aber auch, so Horstmann, „dass da unheimlich viel passieren kann durch so eine Laga“. Und zwar viel unmittelbarer als das eine Stadt allein in so einem Zeitraum schaffen könne. dann auch noch das 200-jahre-Jubiläum des Gestüts und der 100. Geburtstag von Hans-Günter Winkler, 100 Jahre Deula und 1175 Jahre Freckenhorst? Und dann sei das Jahr 2026 nach dem chinesischen Horoskop auch noch das Jahr des Pferdes...

Von Pascale Kaell versehen mit Zahlen, Daten und Fakten wie den erwarteten bis zu 700 000 Gästen, machten sich die Jurymitglieder es bequem in den Rikschas.

Drei Stunden später wird sich Peter Horstmann dann bei der Jury bedanken. Und beim Team all derer in Verwaltung und Stadtgesellschaft, die sich derart hineingekniet haben für diesen Tag.