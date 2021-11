Einladung zum „Herbstmanöver“

Es geht um die breitensportliche Variante des Tourenfahrens mit einem Trekkingrad – die Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst hat ein Event unter dem Stichwort „Herbstmanöver“ am 7. November geplant.

Zu einem besonderen Naturerlebnis lädt die Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst (RSG) alle Geländeradfreunde am kommenden Sonntag (7. November) im Rahmen ihrer Country-Touristikfahrt (CTF) „Herbstmanöver“ ein.

Bei einer CTF handelt es sich um eine breitensportliche Variante des Tourenfahrens mit einem Trekkingrad oder Mountainbike. Gestartet wird zwischen 9 und 11 Uhr an der Pausenhalle der Von-Galen-Schule in Warendorf, Von-Ketteler-Straße 38. Die Anmeldungen werden ab 8 Uhr entgegengenommen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro für Wertungskarteninhaber, sieben Euro für BDR-Mitglieder und neun Euro für Trimmfahrer (Jedermann). Kinder und Jugendliche fahren kostenlos.

Je nach Zeitplan und körperlicher Fitness können Entfernungen von 31 oder 51 Kilometer ohne Zeitdruck gewählt werden. Die Strecken führen über deutlich ausgeschilderte und jenseits des öffentlichen Straßenverkehrs gelegene Landstraßen, zum großen Teil auch über Wald- und Feldwege. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird dringend empfohlen.

Kostenlose Verpflegung

An den Kontrollstellen wird kostenlos Verpflegung gereicht. „Leider müssen wir in diesem Jahr coronabedingt auf unsere Kaffee- und Kuchentheke verzichten, so der Hauptorganisator Jonas Rosendahl, der aber garantiert, „dass alle Teilnehmer mit schönen Geländeradstrecken entschädigt werden.“

Die Organisatoren freuen sich, neben den auswärtigen Fahrern auch viele heimische Radsportfreunde begrüßen zu können. Die CTF erfolgt nach Coronaschutzbestimmungen, sodass eine Teilnahme nur mit 3G-Nachweis möglich ist. Weitere Infos zur Teilnahme unter