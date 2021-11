Einladung zum Jugendaustausch

Ein Jahr lang in einem ganz anderen Teil der Welt zu leben, dort zur Schule zu gehen und ganz neue Erfahrungen zu sammeln, das trifft nicht nur die Sehnsucht vieler Jugendlichen. „Ein Jahr im Ausland, das prägt den Menschen. Man entwickelt besondere Antennen für das Land, in dem man war“, zeigt sich der gegenwärtige Präsident des Rotary Clubs Warendorf, der evangelische Pfarrer Michael Prien überzeugt. Sein Club lädt ab sofort Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ein, sich bis Ende November für Schüleraustauschplätze zu bewerben, die die Rotarier weltweit betreuen.

„Die außergewöhnliche Reise startet voraussichtlich im kommenden Sommer“, erklärt der Jugenddienstbeauftragte des Clubs, Martin Suttorp. Plätze gibt es vor allem in Nord- und Südamerika sowie in Asien. Um die wenigen Plätze in Europa ist die Konkurrenz oft groß. Kurz vor der Corona-Zeit war ein junger Warendorfer ein Jahr lang in Taiwan. Eine junge Argentinierin besuchte derweil das Laurentianum in der Emsstadt.

Das Abenteuer lockt

„Während die Jugendlichen das Abenteuer lockt, bietet die Organisation der Rotarier ein großes Maß an Sicherheit“, erläutert Suttorp. Die Schülerinnen und Schüler werden von den Clubs am Gastort und den dortigen Jugenddienstbeauftragten betreut.

Sollte es wider Erwarten einmal Probleme geben, ist immer ein Ansprechpartner da. Die Jugenddienste organisieren auch Reiseprogramme, so dass die Jugendlichen das Gastland und seine Umgebung intensiv kennenlernen. Interessierte Familien brauchen keine Rotarier zu sein, sollten aber ihrerseits auch einem auswärtigen Jugendlichen die Möglichkeit zum Austausch geben.

Die Warendorfer Rotarier haben sich kurz vor der Corona-Zeit entschieden, das Austauschprogramm nach zehnjähriger Pause wieder aufzunehmen.

„Es ist uns allen wichtig, dadurch die internationale Verständigung zu fördern“, betont Suttorp. Hinzu kommt die persönliche und sprachliche Perspektive für die Jugendlichen. Die Rotarier unterstützen neben dem einjährigen Austauschprogramm grundsätzlich auch kürzere Schüleraustausche und Sommercamps.

Bei Interesse freut sich Martin Suttorp über Anrufe unter

01 77 / 31 3 72 67 oder Mails an info@rc-warendorf.de.