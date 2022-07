„Eins mit Sternchen“ für die Zusatzschicht

André und Bernd (r.) Händel entsorgen eine alte Eckbank - erstmals am Mittwoch. Sie vergeben für den zusätzlichen Termin am Wertstoffhof eine „Eins mit Sternchen“.Peter Czarnecki (l.) vom Wertstoffhoff-Team und Sachbearbeiter Wolfgang Döring freuten sich über die durchweg positiven Rückmeldungen der Bürger.

„Ich habe gerade mit einem Ehepaar gesprochen, das sehr zufrieden war. ,Dann können wir das Wochenende für was andere nutzen‘, haben sie gesagt.“ Wolfgang Döring lächelt zufrieden. Seit 1981 ist er bei der Stadtverwaltung, hat den Wertstoffhof mit aufgebaut – und ist extra wegen der ersten Zusatzöffnung hergekommen. Durchweg gute Noten für die Extraschicht am Mittwoch – Döring nimmt es mit in den Ruhestand. So geht man gern.