Einsatz der Feuerwehr: Friteuse geriet in Brand

Personen oder Gebäude trugen keinen Schaden davon. Am frühen Sonntagabend war die Feuerwehr in Warendorf zu einem Einsatz in die Laurentiusstraße gerufen worden. Eine Friteuse war in Brand geraten.

Die Feuerwehr hatte die Situation in der Laurentiusstraße am Sonntagabend schnell im Griff.

Am frühen Sonntag Abend, um 18.45 Uhr) rückten die Feuerwehr

und Polizei zu einer Brandmeldung an der Laurentiusstraße in Warendorf aus. Nach ersten Erkenntnissen geriet in einer dortigen Imbissstube die Friteuse in Brand, so eine Pressenotiz. Die eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, sodass weder Personen noch Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden.