Einsatz für eine lebendige Gemeinde

Elf Mädchen und Jungen sind jetzt in einem feierlichen Gottesdienst als Messdienerinnen und Messdiener in die Gemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus in Freckenhorst aufgenommen worden. Seit ihrer Erstkommunion wurden die Kinder in regelmäßigen Gruppenstunden durch die Betreuer der Gruppenleiterrunde „LamBo“ auf den Dienst am Altar vorbereitet. Im Gottesdienst am Sonntag segnete Pfarrdechant Manfred Krampe die Mädchen und Jungen und überreichte ihnen jeweils die bronzene Ministrantenplakette und dankte für ihre Bereitschaft, einen Dienst in der Kirche zu übernehmen. Krampe betonte, dass die Messdiener durch ihren Einsatz aktiv zu einer lebendigen Gemeinde beitragen. Am Ende der Messe gab es für die frischgebackenen Messdienerinnen und Messdiener Süßigkeiten. Neben dem Messdienst erwartet die Kinder vor allem viel Spaß in der Gemeinschaft, sowohl bei den weiterhin regelmäßigen Gruppenstunden als auch bei besonderen Aktionen und Ausflügen. Neu aufgenommen wurden: Franziska Böhmer, Jannik Flaute, Johanna Kocur, Laurenz Kraß, Amalia Laubrock, Matilda Laubrock, Marlene Möllmann, Frida Peveling, Gustav Schulze Schleppinghoff, Jayden Wesseler und Tilda Winkler.