Einsatz für Herzensangelegenheit

Mit Tatkraft haben sich die Schülerinnen und Schüler des zehnten Jahrgangs am Mariengymnasium Warendorf engagiert, um den „Tag für Afrika“ mit einer Geldspende zu unterstützen. Dabei kam ein Betrag von rund 763 Euro zusammen.

Über verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten haben engagierte Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe des Mariengymnasiums (EF) an einem „Tag für Afrika“ Spenden für einen guten Zweck gesammelt. „Dabei kam ein Betrag von 763,69 Euro zusammen“, heißt es in einer Pressenotiz des Mariengymnasiums. Zur Hälfte werden damit wohltätige Projekte in Afrika durch die Aktion Tagwerk unterstützt. Die andere Hälfte kommt aktuellen Entwicklungsprojekten der „Uganda-Hilfe St. Mauritz e. V.“ zugute.

Der „Tag für Afrika“ wird jedes Jahr zur finanziellen Unterstützung von Hilfsprojekten auf dem afrikanischen Kontinent durch die „Aktion Tagwerk“ organisiert.

Ehrenamtlicher Einsatz

Auch wenn durch die Coronasituation die Teilnahme des Mariengymnasiums an dem dafür festgelegten Tag, dem 15. Juni 2021, nicht möglich war: Der ehrenamtliche Einsatz im Rahmen des „Uganda-Projekts“ am Mariengymnasium ist für die Schülerinnen und Schülern eine Herzensangelegenheit. Denn große Teile der afrikanischen Bevölkerung leiden stark unter den Folgen der Pandemie und sind dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Mit viel Engagement und originellen Einfällen leisteten die Schülerinnen und Schüler darum noch im November durch Haus- und Gartenarbeiten, Babysitting, betriebliche Buchführung, Musizieren in der Fußgängerzone und vieles mehr ihren Beitrag und erzielten dabei gemeinsam eine Spendensumme von insgesamt 763,69 Euro. Wer an der Aktion teilnahm, durfte dabei die Tätigkeit, die Dauer des Einsatzes sowie die Sponsoren selbst bestimmen. Die Spendensammlung hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie das Schulmotto des Mariengymnasiums „Menschlich-Gemeinschaftlich-Weltoffen“ konkret umgesetzt werden kann.

Dank für den selbstlosen Einsatz

Das Team der „Uganda-Hilfe St. Mauritz “ am MGW bedankt sich für den selbstlosen Einsatz aller Beteiligten, die mit dieser Aktion die Verbundenheit zwischen der Schule und den Menschen in Afrika gezeigt haben.