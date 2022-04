Einsatzkräfte von morgen gesucht

Erst kürzlich haben Mitglieder des Ortsverbandes Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ihre Grundausbildungsprüfung erfolgreich absolvieren können. Deshalb sucht das THW nun weitere Anwärter und lädt Interessenten zu einem Informationsabend am Montag (4. April) ab 19.30 Uhr in die Räume des Ortsverbands, Am Hartsteinwerk 7 in Warendorf, ein.

Die Tätigkeiten einer THW-Einsatzkraft seien vielseitig und spannend, heißt es in einer Pressemitteilung: ob im Rahmen von Technischen Hilfeleistungen oder bei Einsätzen nach Stürmen, Hochwasserereignissen oder Gebäudeeinstürzen. Gerade die jüngere Vergangenheit habe gezeigt, wie wichtig das THW in Deutschland sei. So waren Einsatzkräfte des Ortsverbandes unter anderem nach dem Wintersturm Tristan im Februar 2021 sowie nach den Starkregenereignissen im Juli letzten Jahres im Einsatz.

Grundausbildung schafft Basis

Hierfür gilt es, gut vorbereitet zu werden. Dies geschieht im THW in einem ersten Schritt mit der Grundausbildung, die eine Basis schafft. Diese wird alle 14 Tage samstags (ungerade Wochen) stattfinden. Eine Teilnahme an der Grundausbildung ist ab dem 17. Lebensjahr möglich. Sie umfasst knapp 90 Pflichtstunden und schließt mit einer Prüfung ab. Um für die vielseitigen Tätigkeiten gut vorbereitet zu sein, gibt es Module, deren Teilnahme Zulassungsvoraussetzung für die Grundausbildungsprüfung sind. Hierzu zählen Erste Hilfe, Einsatznachsorge, Sprechfunk und Gefahrstoffe. In Fortbildungen werden die zukünftigen Einsatzkräfte auch in diesen Bereichen vorbereitet. Zum Schutz der eigenen Gesundheit sind einige Schutzimpfungen (Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B) vorgeschrieben. Mitgliedern des THW entstehen keine Kosten für diese Impfungen.

An einer ehrenamtlichen Tätigkeit im THW Interessierte, welche am Infoabend nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, auch einen individuellen Termin zu vereinbaren. Kontaktmöglichkeiten und weitere Informationen sind auf der Homepage zu finden.