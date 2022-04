Einstimmung auf ein auftrittsreiches Jahr

In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie blieben die Auftritte für den Orchesterverein Freckenhorst überschaubar. Doch in diesem Jahr kündigen sich bereits wieder so einige Highlights an für die Musikerinnen und Musiker – auch der Nachwuchs ist in dem Verein stark besetzt.

Wenn Hermann Nüßing auf seine Zeit im Orchesterverein Freckenhorst zurückblickt, hat er sicher viel zu erzählen. Vor 75 Jahren trat der Musiker dem Verein bei. Auf der jüngsten Generalversammlung wurde er durch die Vorsitzende Theresa Brökelmann für seine langjährige Treue zum Orchester mit einer Auszeichnung geehrt. Brökelmann zeichnete zudem Arne Uhkötter, Jakob Wilczek und Simon Disselmann für fünfjährige sowie Lena Hustert für zehnjährige Mitgliedschaft aus.

„ »Das vergangene Jahr war außergewöhnlich.« “ Johanne Bruns

Eine Zeit, wie die vergangenen zwei, durch die Coronapandemie geprägten, Jahre hat der Verein in den vergangenen 75 Jahren so nicht erlebt: „Das vergangene Jahr war außergewöhnlich“, blickte Schriftführerin Johanne Bruns auf ein Musikjahr mit nur wenig Proben und noch weniger Auftritten zurück. Ganz untätig waren die Musiker trotzdem nicht. Zum Schützenfest in Freckenhorst besuchten sie die Altenheime und begleiteten den Fahnen-Weltrekord zum Schützenfest im Schlossgarten musikalisch. Ein echtes „Highlight“ sei der Tag der Musik mit allen Musikzügen im gesamten Stadtgebiet gewesen.

Trotz aller Einschränkungen ist der Nachwuchs sehr rege: „Das Jugendorchester ist mit 34 Mitgliedern stark besetzt. Neben Kindern und Jugendlichen bilden wir sogar einige Erwachsene an einem Instrument aus“, gab Annika Haase einen Überblick über die Aktivitäten des Jugendorchesters. Dessen Mitglieder hatten zwar keinen Auftritt zu absolvieren, verbrachten dafür aber ein gemeinsames Probenwochenende in Xanten.

Der Wegfall zahlreicher Schützenfeste habe auch zu weniger Einnahmen geführt, erläuterte Kassiererin Katharina Brökelmann. Der Verein sei finanziell trotzdem noch stabil.

Der Vorstand des Orchestervereins Foto: Foto: Andreas Engbert

Für dieses Jahr gibt es schon zahlreiche Anfragen für Schützenfeste, stimmte die Vorsitzende die Mitglieder auf ein auftrittsreiches Jahr ein. Bevor es in die Schützenfestsaison geht, lädt der Orchesterverein jedoch alle Radfahrer ein, am 1. Mai, ab 11 Uhr eine Pause zur Stärkung an der Radstation auf dem Hof Uhkötter einzulegen.