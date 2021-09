Eintauchen ins Thema Hallenbad

Die Stadtwerke sammeln Anregungen und Ideen für das geplante Hallenbad. Am Dienstag, 5. Oktober.

Zwei Treppen: Nach dem Eintritt ist hier für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, erst einmal Schluss.Werben für die Beteiligungsveranstaltung am Dienstag in der ehemaligen Franziskusschule: Stadtwerkegeschäftsführer Urs Reitis (l.) und Heinrich-Tellen-Schulleiter Tobias Mörth.

Dass die Stadtwerke es bauen sollen, ist Beschluss des Rates. Dass es hinter dem aktuellen Bad entsteht, ist ebenfalls klar. Zu wissen, welche Nutzer welche Anforderungen an ein modernes – eben nicht aus den Endsechzigern des letzten Jahrhunderts stammendes – Bad haben, könnte hilfreich sein.

Nach einer Handvoll interner Runden (s. erste Lokalseite) will die Geschäftsführung der Stadtwerke als Badbetreiberin jedem Interessierten Gelegenheit geben, Ideen für das Millionenprojekt beizusteuern.

Denn auch das ist sicher: Ein Bad kostet Geld. Ob Warendorf mit den acht Millionen Euro hinkommt, die es in Handorf gekostet hat? Ob die Summe irgendwo zwischen den einmal genanten 14,4 bis 18 Millionen landet? Das konnte Geschäftsführer Urs Reitis am Donnerstag nicht sagen. Das ergibt sich auch konkret erst nach dem Beschluss über das Raumkonzept, in das die Ergebnisse der jetzigen Bürgerbeteiligung mit einfließen.

„ »Das ist natürlich deutlich mehr Wasser.« “ Stadtwerkechef Urs Reitis über den Zusatzaufwand für ein Ein-Meter-Brett

So hat das jetzige Hallenbad fünf Bahnen. „Es gab durchaus Wünsche von den Wassersport treibenden Vereinen, sechs Bahnen zu haben“, so Reitis. Das würde sich sofort auf die Kosten auswirken. Das im Grobkonzept enthaltene Schwimmbecken ist eins mit fünf Bahnen, es wäre mit einer sechsten statt 25 mal 12,50 Meter dann 25 mal 15 Meter groß. Folglich würde womöglich die Gebäudehülle teurer. „Aber das wäre möglicherweise günstiger als ein Sprungbrett.“ Denn nach aktuellen Vorschriften müsste ein Ein-Meter-Brett in der Mitte der Beckenkante stehen, während des Sprungbetriebs der Schwimmbereich ab der Hälfte gesperrt werden. „Außerdem brauchen Sie für ein Ein-Meter-Brett eine Wassertiefe von 3,40 Metern für das halbe Becken. Das ist natürlich deutlich mehr Wasser.“ Das hätten die Vertreter der Vereine auch akzeptiert und sich damit begnügt, dass es ja im Freibad Sprungtürme gebe. Das meint der Stadtwerkechef, wenn er sich auf die durchweg konstruktiven Gespräche bezieht.

Termin für breite Öffentlichkeit am 5. Oktober

Tobias Mörth, der Leiter der Heinrich-Tellen-Schule, wies dennoch darauf hin, dass das Erfolgserlebnis, mit einem Sprung ins Wasser zu gelangen, auch einen Wert habe. Was sich aber auch anders regeln lasse, wie Reitis fand.

Das Bad – geplante Eröffnung wie berichtet im Jahr 2026 – soll längere Öffnungszeiten und beispielsweise statt zweier größerer mehrere kleine Gruppenumkleiden haben. Weitere Details und vielleicht ja auch weitere Ideen können Bürger am 5. Oktober (Dienstag) von 18 bis 20 Uhr in der ehemaligen Franziskusschule hören. Oder eigene beisteuern. Es gelten die 3G-Regeln. Bis zu 100 Menschen haben Platz. Anmeldung unter hallenbadneubau@swwaf.de.