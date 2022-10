Einwanderung zu stark verhindert

Der Bundesanstalt für Arbeit stehe mit der Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld zum 1. Januar 2023 auch ein Paradigmenwechsel bevor, so betonte Andrea Nahles als Vorstandsvorsitzende der Bundesanstalt in ihrem Vortrag in der LVHS Freckenhorst.

„Es war ein langer Weg“, pflichtete Andrea Nahles LVHS-Leiter Michael Gennert am Montagabend im Gartensaal der Landvolkshochschule Freckenhorst bei. Die ersten Überlegungen für die Einladung an Nahles datierte Gennert auf Herbst 2019, nachdem die SPD-Politikerin zunächst ihren Rücktritt vom Parteivorsitz und zwei Tage später als Fraktionsvorsitzende vollzogen hatte und danach zum 1. November des Jahres auch noch aus dem Bundestag ausschied. Wäre nicht Corona dazwischengekommen, hätte die bekennende Katholikin, noch unter dem Eindruck dieser Ereignisse stehend, im darauf folgenden Jahr einen ganz anderen Vortrag gehalten als den, den sie jetzt unter der Überschrift „Was es heißt, als Christ gesandt zu sein“ hielt.

Auf die neue Aufgabe fokussiert

Nachdem sie am 1. August dieses Jahres das Amt der Vorstandsvorsitzenden der Bundesanstalt für Arbeit übernommen hat, ist die 52-Jährige auf ihre neue Aufgabe als Chefin einer Behörde mit rund 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fokussiert. Und von ihrer Tochter wurde sie an ihre eigene Kindheit und Jugend erinnert, als diese den Wunsch äußerte, Messdienerin zu werden. Ihre Tochter müsse sich in ihrem Freundeskreis rechtfertigen, während es zu ihrer Zeit noch keineswegs selbstverständlich gewesen sei, dass Mädchen Messdienerinnen werden konnten.

Paradigmenwechsel im Januar

Zurück zur Bundesanstalt: Mit der Umstellung von Hartz IV auf Bürgergeld zum 1. Januar 2023 stehe auch die Bundesanstalt (BA) ein Paradigmenwechsel ins Haus. Die Mitarbeiterschaft müsse sich daran gewöhnen, Kundinnen und Kunden als gleichberechtigte Partner zu behandeln. Zugleich stelle die demografische Entwicklung das Haus vor große Probleme, wenn in den nächsten Jahren 35 000 Mitarbeitende aus der Babyboomer-Generation aus Altersgründen ausschieden und nicht durch neues Personal zu ersetzen seien.

Diese Arbeit könne nur durch stärkere Automatisierung etwa bei der Leistungsgewährung bewältigt werden, damit für die eigentlichen Aufgaben wie Beratung, Arbeitsvermittlung, Qualifizierung oder Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt noch genügend Kräfte zur Verfügung ständen. „Künstliche Intelligenz ist keine Bedrohung“, erklärte Nahles und sprach sich für eine „human friendly automation“ (menschenfreundliche Automatisierung) aus.

Dem Fachkräftemangel, der sich seit Jahren abgezeichnet habe, versuche die BA durch gezieltes Anwerben in Ländern mit einer jungen Bevölkerung wie den Philippinen, Jordanien, Ägypten und Indonesien zu begegnen. Wenn von jährlich über eine Million Zuwanderern dennoch fast 750 000 das Land wieder verließen, weil sie nicht richtig in Deutschland angekommen seien, habe das auch mit dem gesetzlichen Regulativ in Deutschland zu tun. „Deutschland ist kein Einwanderungsland“, stellte Nahles fest. Die Gesetzgebung verhindere Einwanderung mehr als das sie sie ermögliche. Im Übrigen kämen Menschen mit Wünschen, Hoffnungen und Bedürfnissen und nicht nur Arbeitskräfte. Auch deshalb begrüßte die BA-Vorstandsvorsitzende die Ampel-Absicht, das Ausländerrecht zu reformieren und den Status der geduldeten Menschen zu legalisieren. Diese Menschen arbeiteten oft bereits seit Jahren in Deutschland und hätten sich auch sprachlich integriert.

Nach dem Vortrag nahm sich Nahles ausgiebig Zeit für das Gespräch mit dem Publikum.