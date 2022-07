Eligius hilft, wenn das Konto leer ist

Freckenhorst

Die ehrwürdige Stiftskirche St. Bonifatius in Freckenhorst birgt manche Merkwürdigkeiten, die von Besuchern oft übersehen werden. Eine dieser „Merkwürdigkeiten“ ist eine farbige, so genannte „polychrome“, aus Holz geschnitzte Bildtafel an der Wand des südlichen Seitenschiffes mit der Darstellung eines Bischofs in liturgischem Gewand, mit Bischofsstab und der Mitra als Kopfbedeckung. Kennen Sie den Heiligen Eligius?