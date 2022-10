Eltern wünschen Start der Planung

Die OGS in der Grundschule in Einen hat große Platzprobleme. Seit 2020 stehen 30 000 Euro für die Planung von Baumaßnahmen im Haushalt, aber sie werden nicht abgerufen.

Die Elterninitiative Einen ist mit der aktuellen Situation an der Grundschule alles andere als zufrieden. „Wir haben eine OGS, die aus allen Nähten platzt. Wir haben zudem zwei Schulräume, die nicht zur Verfügung stehen und damit zu wenig Platz“, berichtete Klaus Wiggering von der Elterninitiative im Kultur- und Schulausschuss am Dienstag. Seit 2020 würden 30 000 Euro für die Planung von Baumaßnahmen im Haushalt stehen, die aber immer noch nicht abgerufen worden seien. „Wie soll es in Einen weitergehen? Spätestens in 2026 hat jedes Kind Anspruch auf einen Platz.“ Derzeit nehmen 60 Kinder die OGS in Anspruch. Eine Beaufsichtigung sei nicht wirklich möglich. Die Kinder werden in drei Schichten mittags versorgt. Das Personal sei super, die Arbeitsbedingungen seien es nicht.

„Es ist auch von Seiten der Schulleitung kürzlich noch einmal nachdrücklich an uns herangetragen worden“, sagte Bürgermeister Peter Horstmann. Es soll in nächster Zeit noch einmal ein weiterer Termin vor Ort stattfinden. „Wir haben eine Priorisierung der verschiedenen OGS-Projekte vorgenommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Einen in der vierten oder der dritten Priorisierungsstufe ist.“ An dieser Priorisierung müsse sich die Verwaltung orientieren, denn es gebe derzeit große Umsetzungsprobleme. „Wir haben extrem viele Hochbauprojekte, nicht nur OGS, sondern auch Kitas“, erklärte Horstmann. Gerade bei den Kitas arbeite man daran, endlich dauerhafte Lösungen zu schaffen. „Ich hoffe wirklich, und wir tun da alles für, dass wir bald in die Planung einsteigen können.“

Die Elterninitiative hat sich selbst auch Gedanken für die Umsetzung gemacht und ist auch bereit, das zu unterstützen. Es habe Gespräche und Ideen gegeben, wie gebaut werden könnte. „Ideen nehmen wir gerne entgegen“, versicherte Horstmann. „Könnte man das auch an externe Fachplaner vergeben?“, fragte Klaus Wiggering. „In der Situation, die wir haben, wird derzeit zu fast 100 Prozent alles extern vergeben“, sagte Horstmann. Trotzdem sei natürlich eine Begleitung durch das Bauamt nötig. Im Idealfall sollten eigentlich 30 Prozent auch durch das Bauamt geplant werden, aber das sei derzeit nicht möglich.

„Ein Drei-Schichten-Betrieb beim Mittagessen ist Standard, das kann auch nicht anders sein“, erklärte Schulamtsleiter Udo Gohl. Das sei auch bei allen anderen offenen Ganztagsschulen Planungsgrundlage. Wenn alle gleichzeitig essen würden, hätten die Schulen einen Riesenspeiseraum, der überwiegend leer stehen würde. Die Verhältnisse in Einen seien sehr beengt, aber nicht so beengt, wie die Elternwahrnehmung sei. „Wir haben an vielen Schulen das Problem, dass wir deutlich mehr Kinder im offenen Ganztag haben, als die damals dafür vorgesehen Räumlichkeiten es hergeben.“ Das Problem hätten alle Kommunen, und einige würden Kinder ablehnen, das sei in Warendorf noch nicht der Fall.

Udo Gohl wies zudem darauf hin, dass der Rechtsanspruch 2026 erst beginne und zwar für Erstklässler. „Bund und Länder gehen davon aus, dass das bis 2029 hochgewachsen ist.“ Natürlich sei er daran interessiert, dass Warendorf das deutlich davor hinbekommt. Kritik äußerte er an Bund und Ländern, die noch keine rechtssicheren Vorgaben gemacht hätten. „Wir planen im Blindflug.“

„Ich teile die Darstellung der Fakten nicht. Und es ist auch keine Ausrede, wie es an anderen Schulen ist. Ich finde es nicht richtig, die Eltern mit Fakten von anderen Schulen abzuspeisen. Die Eltern aus Einen wollen, dass die Planungen vorangehen. Wir unterstützen das. Wir müssen eine Fremdvergabe in Betracht ziehen“, sagte Mechtildis Wissmann (CDU). „Es muss was geschehen“, unterstützte Bernhard Ossege (SPD) die Aussage. „Vielleicht sollten wir den Aspekt stärken, dass die Eltern vor Ort auch selbst was tun können. Man könnte eine Gruppe zusammenstellen, in der auch die Eltern mitarbeiten können, um eine Planung zu erstellen, die dann auch auf Interesse stößt.“