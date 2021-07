Empfang in festlichem Ambiente

Ehrungen der langjährigen Mitglieder standen am Sonntag beim Empfang der Bürgerschützen auf dem Programm. Auf dem Gelände des Schlosses von Westerholt bot sich das passende Ambiente.

Zahlreiche Schützen sind seit einem halben Jahrhunder Mitglied im Schützenverein. Vor 51 Jahren wurde die Jungschützenkompanie gegründet, was damals sicherlich zu zahlreichen Beitritten beitrug.

In festlichem Ambiente trafen sich geladene Gäste, Vorstandsmitglieder und die Juroren des Fahnenrekords am Sonntag nach der Schützenmesse zum Empfang im Garten des Schlosses von Westerholt. Präsident Matthias Kalthöner dankte Caroline und Nikolaus von Westerholt mit einem Blumenstrauß für die Gastfreundschaft. „Es ist so schön, dass wir immer wieder bei euch zu Gast sein dürfen. Das Ambiente ist einfach unschlagbar.“

Der Dank des Präsidenten galt auch der Throngesellschaft um König Alfons Keßmann für ihre Ausdauer im nun beginnenden dritten Thronjahr: „Es ist schön, durch euch diesen Rückhalt zu erfahren.“

Da die Jubiläen von Mitgliedern im vergangenen Jahr zwar mit einem Besuch durch Vorstandsmitglieder bei den Jubilaren nicht vergessen, aber aus Sicht des Vorstandes auch nicht ausreichend gewürdigt werden konnte, waren am Sonntag alle, die im vergangenen Jahr ein langjähriges Mitgliedsjubiläum gefeiert haben, und alle die in diesem Jahr ein solches feiern, zum Festempfang geladen.

Geehrt wurden die Jubilare zum Teil in Abwesenheit. Im vergangenen Jahr feierten 70 Jahre Mitgliedschaft: Hans Nienberg, Hermann Nüßing und Josef Schwichtenhövel. 60 Jahre: Hans Buck, Ulrich Teschke und Friedrich von Spieß. 50 Jahre: Josef Bröckelmann, Hermann Brüning, Bernhard Halbuer, Bernhard Rahr, Tonius Suntrup, Friedrich von Westerholt, Bernhard Witczak. In diesem Jahr feiern folgende Schützenbrüder ein Jubiläum: 60 Jahre: Robert Eidam und Anton Pösentrup. 50 Jahre: Theodor Althoetmar, Josef Bäumer, Theo Dühlmann, Willi Hellmann, Richard Niewöhner, Horst Rauen, Ludger Reinker, Walter Richter, Konrad Rose, Hubert Schultz, Theodor Tegelkämper, Bernfried Wolff.

Im Vorfeld des Schützenfestwochenendes hatte der Verein einen Mal- und Bastelwettbewerb für Kinder ausgerufen. 92 Einsendungen verzeichneten die Verantwortlichen. Die Kunstwerke werden vom 16. Bis zum 29. August in der Stiftskirche ausgestellt. Als Glücksfee zog Königin Gaby Keßmann am Rande des Festempfangs aus allen Teilnehmern 20 Gewinner, die am 29. August bekannt gegeben werden.