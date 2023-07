Emsstraße: „Aufenthaltsqualität“ statt Parkplätze

Die Stadt Warendorf – allen voran die neue Mobilitätsmanagerin Lea Licher – arbeitet an einem neuen Konzept, das nicht nur ein Schleifensystem für den Autoverkehr vorsieht, sondern auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern soll.

Bewegung gibt es jetzt auch auf der Emsstraße. Mehrere Einzelhändler wünschen sich, dass der Bereich attraktiver wird.

„Unsere Straße macht einen Bogen. Viele Gäste auf dem Marktplatz sehen nur das Schild, auf dem die Fußgängerzone für zu Ende erklärt wird. Einige drehen deshalb um und kommen gar nicht mehr bis zu uns“, sagt Sabrina Haidoun vom „Bridgehouse“, die sich im Idealfall eine Verlängerung der Fußgängerzone wünscht, die aber auch weiß: „Wahrscheinlich wird das schwierig.“

Emsstraße als Fußgängerzone wohl nicht realistisch

Auf Nachfrage bei der Stadt heißt es, man sei immer offen für solche Wünsche oder Ideen. In diesem Fall sei eine Umsetzung aber wahrscheinlich nicht möglich. „Das ist aufgrund der anliegenden Straßen und der Verkehrsführung wohl nicht umsetzbar“, sagt Mobilitätsmanagerin Lea Licher, die aber sowohl mit den Einzelhändlern der Emsstraße als auch dem Quartiersbüro ins Gespräch gegangen ist.

Denn die Verlängerung der Fußgängerzone war nicht das einzige Anliegen der Ladeninhaber. „Wir wünschen uns mehr Aufenthaltsqualität und eine längere Verweildauer der Besucher auf der Emsstraße“, so Sabrina Haidoun.

„ Das ist eine gute Sache. “ Sabrina Haidoun (Bridgehouse) zu der neuen Maßnahme

Die Bürgersteige seien zu schmal, viele Autos würden mit hoher Geschwindigkeit fahren – das Flanieren über die Emsstraße sei aktuell nicht immer angenehm. „Außerdem parken viele Autos den ganzen Tag hier, vielen nehmen auch Knöllchen einfach in Kauf“, ärgert sich Haidoun, die froh ist, dass sich jetzt etwas tut.

Denn fast alle Parkplätze auf der Emsstraße sollen bald wegfallen. Auf den neu gewonnenen Flächen sollen Bänke und Blumenkübel platziert werden – ähnlich wie auf der Münsterstraße. Das soll Aufenthaltsqualität schaffen, Kunden anlocken und die Straße beleben. Die Bänke und Pflanzen, die vom Quartiersbüro bezahlt werden, seien bereits bestellt. Die Maßnahme könnte im September umgesetzt werden, heißt es von der Stadt.

„Das ist eine gute Sache“, sagt Haidoun, die hofft, dass sich in Zukunft noch einiges auf der Emsstraße tut und auch die Leerstände verschwinden. Denn sowohl in den ehemaligen Räumlichkeiten von „Ella & Fritz“, als auch an der Emsstraße 14 und in der ehemaligen Kneipe „Darup“ sollen in Zukunft wieder Gastronomie oder Einzelhandel angesiedelt werden.