Endlich ein Inklusionsbeauftragter

Rolf Schürmann heißt der neue ehrenamtliche Inklusionsbeauftragte der Stadt Warendorf. Schürmann ist seit dieser Legislaturperiode sachkundiger Bürger im Sozialausschuss, der am Dienstag in der Gesamtschule tagte. Genau dort wurde er von den Politikern einstimmig in diese Position gewählt.

Offen und sehr persönlich hatte sich Schürmann zuvor vorgestellt. Er ist verheiratet, war 38 Jahre als Sozialarbeiter im Einsatz und hat vier Kinder. „Drei meiner Kinder sind angenommen, zwei behindert; ich selbst habe Rheuma“, informierte er die Ausschussmitglieder. „Ganz viel“ habe er sich schon privat im Inklusionsbereich engagiert. „Als ich gehört habe, dass die Stadt seit 2017 daran arbeitet, einen Inklusionsbeauftragten zu finden, habe ich gedacht, dass ich mir das vorstellen kann.“

Das Feld möchte er aus der Praxis heraus bearbeiten, sich „vernetzen mit allen, die sich in der Behindertenhilfe engagieren“. Eine Sprechstunde bietet er zudem an.

Günter Belt (FDP) betonte, dass behinderte Menschen andere als normal ansähen. Da, wo Menschen behinderte Menschen andersherum nicht als normal ansähen, „ist ein Inklusionsbeauftragter wichtig“.