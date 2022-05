Endlich mal wieder gemeinsam feiern

„Millrock“ sorgte für stimmungsvolle Cover-Musik und rund um den hohen Gebraucht fährt auch. Der Fahrradmarkt auf dem Laurentiusplatz war wie zu ganz normalen Zeiten Treffpunkt für alle, die nicht unbedingt ein neues Rad brauchen.Leckere Churros – süß oder herzhaft.Einmal nachdenken, zweimal lächeln.Endlich mal wieder trödeln – und stöbern.Treffen, plaudern und zusammen mal wieder einen Tanz in Mai in guter Stimmung erleben: Das Bedürfnis hatten offenbar viele Menschen,„Cheat Day“, also Schummeltag – das war beim Streetfood-Festval dei Mal möglich.Düsseldorf an der Ems? Nein: Die Anwohner der Königstraße nannten ihre Kulturmeile so.

Es schien, als hätten die Warendorfer den Mai sehnlich erwartet – und vor allem das Feiern vermisst. Zu Hunderten bevölkerten sie und Gäste aus dem Umland am Samstagabend den historischen Marktplatz. Ausgelassen feierten sie, dicht gedrängt, den Tanz in den Mai.

Auf der Bühne sorgte die Band „Millrock“ für stimmungsvolle Cover-Musik und rund um den hohen Maibaum verwandelte sich der Marktplatz bis nach Mitternacht in eine Partymeile. „Wir haben uns heute zufällig hier getroffen“, freute sich Festbesucher Stefan Siggelkow, der das Treiben gemeinsam mit seinen Freunden Gerda und August Heitmann mit einem kühlen Getränk auf von den Marktgastronomen bereitgestellten Sitzgelegenheiten genießt.

Der Tanz in den Mai bildete den Höhepunkt des Warendorfer Altstadtfrühlings, der den ganzen Tag über zahlreiche Besucher in die Innenstadt lockte. Neben dem Fahrradmarkt am Vormittag wurden zahlreiche Highlights geboten: „Nach zwei Jahren sind wir endlich wieder hier“, freuten sich beispielsweise die Warendorferinnen Vanessa und Britta am Samstag hinter ihrem Trödelstand. Die beiden Freundinnen waren schon öfter am Trödelmarkt auf der Oststraße mit einem Stand beteiligt und ließen sich die Gelegenheit auch beim Warendorfer Altstadtfrühling nicht entgehen, gemeinsam mit Söhnen Jasper und Jonas ihren gebrauchten Hausrat und Spielzeug anzubieten.

Zwischen den Trödelständen war richtig was los, zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit und das gute Wetter zum Stöbern und zur Schnäppchenjagd. Für viele Anbieter war es der erste Trödelmarkt nach zweijähriger Unterbrechung – dementsprechend gut war die Stimmung sowohl bei den Händlern als auch den Besuchern. Neben vielen privaten Anbietern war auch Monika Lucht mit einem Stand auf dem Trödelmarkt vertreten, um Gelder für die Nepalhilfe einzunehmen. „Viele handeln den Preis bei uns nicht herunter“, hat sie freudig festgestellt, dass das eigentlich trödelmarkt-typische Feilschen am Stand für einen guten Zweck anscheinend nicht in Frage kommt.

Mit bunten Farben lockten die Anlieger der Königsstraße den Frühling in die Altstadt. „Willkommen auf der Kö“, wurden die Besucher mit großen, bunten Lettern auf dem Pflaster freudig auf einer Art „Kulturmeile“ begrüßt. Wer wollte, wurde vor Gabriele Spitthövers Atelier von Künstler Joachim Buchman porträtiert – oder ließ eine Karikatur anfertigen. Und während sich die Erwachsenen im Geschäft von Walburga Kalina nach Hochwertigem und Einzigartigem umschauten oder in der Weinhandlung on Ina und Mat Oakley einen Wein probierten, ging es für den Nachwuchs farbig zu. Yara Oakley verwandelte die jüngeren Besucher beim Kinderschminken in bunte Fantasiefiguren. Die Kinder durften zudem selbst kreativ werden und die Häuser der „Kö“ – zumindest auf einer Postkarte – nach ihren Ideen anmalen.

Viele Händler hatten ihre Geschäfte zum „Dämmer-Shoppen“ bis zum Abend geöffnet. Auf der Emsstraße luden Lounge-Sessel zum Verweilen und Genießen einer Kaffeespezialität ein.

Zum Schlemmerparadies wurde der Wilhelmsplatz. Für den Cheat-Day, zu Deutsch sinngemäß der „Schummel-Tag“ für alle Diäthaltenden, hatten zahlreiche Gastronomen ihre Food-Trucks aufgebaut. Sie boten am Rande der Altstadt an allen drei Tagen des Wochenendes internationale Fast-Food-Spezialitäten an.