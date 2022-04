Endlich mal zeigen, was sie können

Vorwärts, rückwärts, Drehungen: was vielen im Tanzkurs schon Schwierigkeiten bereiten dürfte, sieht auf dem Einrad noch mal beeindruckender aus – wenn man es denn kann. Die 20 Kinder, die in den Einradgruppen der Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst (RSG)wöchentlich trainieren, können es offensichtlich. Am Samstag führten sie in der Grundschulturnhalle ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern vor, was sie in den vergangenen zwei Jahren auf einem Rad gelernt haben. Zu flotter Musik präsentierten sie mehrere Küren. Eingeprobt in der Gruppe oder zu zweit. Sie zeigten, welche Techniken es gibt, um auf ein Einrad aufzusteigen und verschiedene Tricks.

„ »Seit den Sommerferien 2021 dürfen wir wieder zusammen fahren.« “ Trainerin Nadine Klemann

„Seit den Sommerferien 2021 dürfen wir wieder zusammen fahren“, berichtet Trainerin Nadine Klemann, dass der Trainingsbetrieb nun schon seit einigen Monaten wieder nahezu normal verläuft. Nach den Herbstferien haben die Gruppen angefangen, sich auf das „High School Musical“, wie sie ihren Vorführnachmittag betitelt hatten, vorzubereiten. „Für die Kids ist das eine Wertschätzung, dass sie ihre neu gelernten Tricks zeigen können“, freute sie sich, dass viele Zuschauer die Einradfahrerinnen bejubelten.

Während die Anfängergruppe sich einmal wöchentlich zum Training trifft, trainieren die fortgeschrittenen Fahrerinnen in jeder Woche an zwei Terminen.

Interessierte, die das Einradfahren erlernen möchten, sind dabei übrigens immer gerne gesehen: „Es haben auch schon mal fünf Väter mitgemacht“, lud Trainerin Nadine Klemann neben neuen Kindern auch Erwachsene ein. Eine Möglichkeit zum Probetraining gibt es am 30. April (Samstag) um 11 Uhr in der Turnhalle der Grundschule.