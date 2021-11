Endlich ruhiges Fahrwasser?

Zum Abschluss des musikalischen Kirchenjahres und in Gedenken an die heilige Cäcilia, die Patronin der Sänger und der Kirchenmusik, feierte der Kirchenchor St. Josef am Samstag sein jährliches Cäcilienfest. Zuvor gestaltete der Chor musikalisch die Vorabendmesse unter der Leitung der neuen Chorleiterin Laura Loers. Der Chor brachte die Chorsätze „Sei still in der Gegenwart des Herrn“, „Der Mond ist aufgegangen“ und die brasilianische Volksweise „Lob und Dank“ zu Gehör.

Im Rahmen des Cäcilienfestes wurde ausnahmsweise auch die Jahreshauptversammlung des letzten Jahres abgehalten, die wegen der Corona-Pandemie nicht im Januar stattfinden konnte. Vorsitzende Doris Köpke freute sich zu Beginn über die vielen Teilnehmenden und besonders über deren Treue zu ihrem Chor. Im letzten Jahr habe man versucht, Kontakt zu halten und verantwortlich mit der Situation umzugehen. Nun hoffe sie nach vier Chorleitern in den letzten acht Jahren und fast zwei Jahren mit Pandemieregeln wieder auf ruhigeres Fahrwasser.

Neue Chorleiterin

In diesem feierlichen Rahmen begrüßte sie Laura Loers als neue Chorleiterin mit einem Blumenstrauß. Es folgte der Jahresbericht der Schriftführerin Eva Seidel, der aufgrund weniger sängerischer Ereignisse recht kurz ausfiel. Hervorzuheben waren das Karnevalsfest und der Tagesausflug nach Bonn, ebenso wie die selbstständig mit Tonaufnahmen des damaligen Chorleiters einstudierten Gesänge, mit denen kleine Chorgruppen viele Gottesdienste musikalisch bereicherten.

Danach berichtete Kassierer Detlef Kamermann von einer soliden Kassenlage. Mit Ulla Niedernüfemann wurde eine neue Kassenprüferin gewählt. Weitere Wahlen standen nicht an.

Ehrungen für langjährige Chormitglieder

Im weiteren Verlauf des Abends verabschiedete Silvia Metker als zweite Vorsitzende Hanne Eilers aus dem Sopran, die dem Chor aber als passives Mitglied erhalten bleibt. Im Anschluss ehrte Metker langjährige Chorsänger: Mit 25 Jahren Chorgesang feierten Elisabeth Brune und Petra Buttler ihr kleines Jubiläum. Für 40 Jahre lange Treue zum Chor gratulierte sie Christiane Timphaus. Auf bemerkenswerte 50 Jahre brachte es Maria Rother.