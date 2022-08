Engagement und Treue belohnt

Verdiente Mitglieder standen im Mittelpunkt beim Frühschoppen des Schützen- und Heimatvereins in Hoetmar. Gleichzeitig rief der Vorsitzende Theo Fleuter dazu auf, es den Geehrten nachzumachen und sich für das Dorf zu engagieren.

„Hoetmar ist nichts ohne uns. Wir sind das Dorf“, mit diesen Worten hat Theo Fleuter als Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereins am Sonntagmorgen beim Frühschoppen alle Hoetmarer dazu aufgerufen, sich für die Zukunft ihres Dorfes zu engagieren. Worte, die Andreas Mestrup und Heiner Thüsing bereits seit vielen Jahren beherzigen. Während Mestrup von 2008 bis 2020 Zeremonienmeister des Schützen- und Heimatvereins war, engagierte sich Thüsing bislang 46 Jahre als Schießwart und Fahnenträger. Für ihren Einsatz wurde ihnen der besondere Verdienstorden verliehen.

Den großen Verdienstorden erhielten die bisherige Kommandeurin der Damengarde, Judith Lilienbecker, Kassiererin Dorothee Krumbeck, Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins und Markus Mestrup als stellvertretender Vereinsvorsitzender. Das Quartett setzte sich auch in anderen Funktionen für den Schützen- und Heimatverein ein. „Wir haben eine tolle Truppe und arbeiten gut zusammen“, sagte Theo Fleuter. Zu dieser Truppe gehört auch Frank Liermann, der aktuell die Funktion des Schriftführers innehat und mit dem Verdienstorden ausgezeichnet wurde.

Markus Mestrup, Judith Lilienbecker, Dorothee Krumbeck und Ansgar Drees (v.l.) bekamen den großen Verdienstorden. Foto: Stephan Ohlmeier

Zeremonienmeister Stefan Brinkmann erinnerte an das Schützenfest 1972, bei dem Peter Tillkorn – mittlerweile verstorben – an der Seite von Ulla Thiemann (geborene Averbeck) regierte. Als Silberkönigspaar 1997 wurden Ludger und Christel Wessel geehrt. Orden für 25-jährige Vereinstreue erhielten – teilweise in Abwesenheit: Elke Wildemann, Martina Recker, Bernd Mestrup, Mike Barth, Bernd Dollmann, Andre Holtrup, Carsten Recker, Corinna Deisting, Anne Möller, Werner Hiltrop und Josef Kaiser. Ebenso wurden Josef Terharen, Theodor Herweg, Heiner Thüsing, Heinz Bökamp, Kurt Kleineniggenkemper, Ludger Althoetmar, Bernhard Weppel, Wolfgang Jerke und Helmut Lehmann mit Erreichen des 65. Lebensjahres zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Zur ausgelassenen Stimmung im Festzelt trug auch die Gebrasa Sassenberg bei, die die Schützen zum Singen animierte. Ferner nutzte Ansgar Drees die Gelegenheit, von der Arbeit des Heimatvereins zu berichten. Am 11. September werde die Wallfahrtskapelle und ehemalige Schule in Buddenbaum anlässlich des Tags des offenen Denkmals geöffnet. Zudem kündigte er unter anderem einen Schnatgang mit den Freckenhorster Bürgerschützen an.

Hohes Engagement

Doris Kaiser lobte als stellvertretende Bürgermeisterin das hohe Engagement der Hoetmarer. Tradition bedeute für sie, nach hinten zu schauen und nach vorne den Weg zu finden. Dies gelinge im Schützen- und Heimatverein besonders.

Bei einer Tombola gab es 17 Preise, darunter eine Hängematte und einen Reisegutschein, zu gewinnen. Begonnen hatte der Schützenfesttag mit dem Hochamt im Festzelt unter dem Motto „Gemeinsam träumen“.