Engel erzählt Weihnachtsgeschichte

Ein „echtes“ gemeinsames Weihnachtssingen mit Nachbarn und Gästen konnte am Heiligen Abend wieder in der Walgernheide stattfinden. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 Drehorgelspieler Heinz Krieft coronabedingt die Weihnachtslieder von der fahrenden Kutsche aus erklingen ließ, hatte Familie Feidieker die Sängerinnen und Sänger am vergangenen Samstag von 13.30 bis 14.30 Uhr zum Neustart auf ihren Hof im Westbezirk am Rand der Walgernheide eingeladen. Bei Glühwein, Punsch und Plätzchen wurde wieder, von den Drehorgeln begleitet, eine große Anzahl von Weihnachtsliedern gemeinsam gesungen. Drehorgelspieler Heinz Krieft blieb mit seinen beiden Mitstreiterinnen im Takt und hatte auch diesmal schöne stimmungsvolle Weihnachtslieder ausgewählt.

Josef Stammkötter aus der Nachbarschaft stellte seine Kutsche bereit und sorgte zusammen mit dem Kutscher Wolfgang Schweitzer dafür, dass erstmals ein Weihnachtsengel die Veranstaltung besuchte. Der Engel hatte eine Weihnachtsgeschichte vom Eselchen dabei, der Kinder und Erwachsene gespannt zuhörten. Mit viel Applaus wurde der Weihnachtsengel dann mit der Kutsche wieder verabschiedet, da das Christkind beim Geschenkeverteilen Unterstützung brauchte.

Um 14.30 Uhr musste schon wieder Schluss mit dem Weihnachtssingen an Heiligabend sein. Ein großes Dankeschön der Teilnehmenden ging an Familie Feidieker für ihren Einsatz und das Team um Drehorgelspieler Heinz Krieft und seine Mitspielerinnen.

Nun waren alle gespannt, ob das Christkind die Weihnachtslieder gehört hatte und die Geschenke bringen würde. Bestimmt hatte der Weihnachtsengel ihm von der guten Weihnachtsstimmung in Walgernheide und im Westbezirk berichtet…