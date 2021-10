Gartenschau-Bewerbung der Ministerin übergeben

Freitagmittag in Düsseldorf: Mit einer Ausgabe der Warendorfer Laga-Bewerbung unterm Arm lässt sich Umweltministerin Ursula Heinen-Esser in Düsseldorf Details erklären.

Warendorfs Bewerbung als Landesgartenschaustadt 2026 ist angekommen. Am Freitagmittag nahm Ursula Heinen-Esser, Landesministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Verbraucher- und Naturschutz, das gebundene Werk von der per Rad angerollten Delegation persönlich an. Bürgermeister Peter Horstmann musste auf eine Teilnahme verzichten. Weil es nicht ausgeschlossen hatte werden können, dass sich beim Fettmarktempfang ein Teilnehmer mit Corona infiziert haben könnte, hatte die Verwaltung zur Sicherheit selbst entschieden, dass jedes Risiko ausgeschlossen wird.

Vorweg: Auch der Donnerstag gemachte, Freitag ausgewertete PCR-Test wies Horstmann als Corona-negativ aus. Aber sicher ist sicher, also wurde Horstmann via „Zoom“ per Tablet der Ministerin vor die Nase gehalten. „Wir wollten nicht, dass so eine wichtige Veranstaltung noch zum Superspreader-Ereignis wird“, so Horstmann danach im WN-Gespräch, „aber es war sicher eine der ungewöhnlichsten Zoom-Konferenzen, die ich erlebt habe.“

In Düsseldorf waren für die Stadt Baudirektor Peter Pesch und Pascale Kaell als Projektleiterin der Bewerbung zur Laga 2026. Beide hatten nicht am Fettmarktempfang am 20. Oktober teilgenommen. Die unfreiwillig geschrumpfte Warendorfer Delegation traf gegen 12 Uhr in Düsseldorf ein, wurde von der Ministerin begrüßt. Kaell stellte der Ministerin kurz die Leitziele der Bewerbung vor. Nach dem Vortrag wurde Baudirektor Peter Pesch die Aufgabe zuteil, die Bewerbung ganz offiziell an die Ministerin zu übergeben und die Teilnehmer vorzustellen.

Ursula Heinen-Esser sei laut Peter Horstman sehr positiv überrascht gewesen von der Idee, die Bewerbung mit den Rad-Botschaftern um Ideengeber Manfred Lensing-Holtkamp (Ratsherr Bündnisgrüne) und CDU-Mitstreiter Martin Richter zu überbringen. „Ich fand auch, dass das eine richtig gute Idee war, und es ist alles sehr gut gelaufen.“ So traf die Schnapsidee ins Schwarze.

Schnapsidee mit Radtour kam richtig gut an

„Ich freue mich, dass Warendorf sich erneut um die Ausrichtung einer Landesgartenschau bewirbt. Das verdient großen Respekt. Wir erwarten jetzt ein enges Rennen zwischen den Bewerberkommunen. Auf die Empfehlung der unabhängigen Bewertungskommission bin ich sehr gespannt. Die Entscheidung wird im Frühjahr nächsten Jahres fallen“, so Heinen-Esser.

Er, Horstmann, finde es gut und wichtig, dass das Millionenvorhaben Landesgartenschau kritisch begleitet werde (die vier Enthaltungen bei der Ratsabstimmung kamen wie berichtet aus dem CDU-Lager), das Votum insgesamt aber so geschlossen ausgefallen war. Man habe sich nach dem Ende der kurzen Sitzung schnell voneinander verabschiedet, nur noch kurz gesprochen.

Für ihn biete die Laga auf lange Sicht einen so großen Mehrwert für die Entwicklung der Stadt, dass sich die unbestritten vorhandenen Risiken auf jeden Fall lohnten. Warendorf habe mit dem Freitag den allerletzten Termin zur Abgabe der Bewerbung genutzt. Er sei „richtig stolz auf alle beteiligten Mitarbeiter und die Bürger, die so intensiv mitgearbeitet haben“. Natürlich bedauere er es, den besonderen Moment nicht persönlich miterlebt zu haben, aber so sei es nunmal.

Neuss und Grefrath sind die Konkurrenten

Und wie geht es jetzt weiter? „Wohl Anfang, Mitte März, auf jeden Fall nach Karneval, wird der Besuch der Kommission sein“, hatte der Bürgermeister erfahren. Und es sei bald danach mit einer Entscheidung zu rechnen. Für die Gartenschau 2026 sind Neuss und Grefrath die Konkurrenten Warendorfs.