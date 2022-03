Mit der Einführung von Tempo-30 an der Reichenbacher Straßen würden die Probleme einfach nur auf andere Straßenzüge in der Stadt verlagert, so argument die CDU-Ratsfraktion in einer Stellungnahme zu dem Thema.

Mit Unverständnis reagiert die CDU-Ratsfraktion in einer Stellungnahme auf die im Ausschuss für Umwelt und Mobilität mit knapper Mehrheit gefasste Entscheidung, auf der Reichenbacher Straße Tempo-30 und ein Lkw-Durchfahrtsverbot anzuordnen. „Diese Entscheidung ist eine Mogelpackung zur Verbesserung des Klima- und Lärmschutzes sowie der Verkehrssicherheit und gefährdet unsere freiwillige Feuerwehr“, ist Peter Steinkamp als Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses überzeugt: „Das LKW-Durchfahrtsverbot löst keine Probleme, sondern verlagert diese nur.“

Einig sei sich die CDU mit den übrigen Ratsfraktionen darin, dass es gemeinsamer Anstrengungen bedürfe, Radfahren in Warendorf auch im Alltag noch attraktiver zu machen und damit einen Beitrag zu mehr Klimaschutz zu leisten. Um vom Kreishaus zum Gewerbegebiet an der Splieterstraße zu gelangen, müssten Lkw künftig einen rund 600 Meter langen Umweg über die Freckenhorster Straße, Bundesstraße 64 und Splieterstraße in Kauf nehmen. In der Folge steigere sich laut CDU der Ausstoß von klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid.

Verlagerung nach dem Sankt-Florians-Prinzip

„Wir stellen nicht in Frage, dass die Maßnahmen die Lärmbelastung und Verkehrssicherheit auf der Reichenbacher Straße verbessern“, sagt Stefan Hölzle als Sprecher der CDU im Umwelt- und Mobilitätsausschuss: „Die Probleme werden aber nach dem Sankt-Florians-Prinzips auf andere Straßenzüge verlagert.“ Insbesondere am Freckenhorster Tor, dass tagtäglich von einer Vielzahl von Teilnehmenden des Fuß- und Radverkehrs gequert werde, befürchte man durch abbiegende Lkw Unfälle und – spätestens wenn die Schranken wegen einer Verdichtung des Bahntaktes häufiger als bisher geschlossen sind – einen Verkehrskollaps. Zugleich verschlechtere sich die Erreichbarkeit des Gewerbegebietes an der Splieterstraße und damit auch Warendorfs Attraktivität als Wirtschaftsstandort.

Keine signifikante Erhöhung der Verkehrssicherheit

Nicht überzeugend sei die Argumentation der übrigen Fraktionen, dass sich durch das Lkw-Durchfahrverbot und Tempo-30 die Verkehrssicherheit auf der Reichenbacher Straße wirklich signifikant erhöhe. „Die Reichenbacher Straße ist nachweislich kein Unfallschwerpunkt und 85 Prozent des motorisierten Individualverkehrs sind im Durchschnitt 37 Stundenkilometer pro Stunde unterwegs“, so Stefan Hölzle. In den vergangenen Jahren hätte es lediglich einige wenige Unfälle bei der Einfahrt in den Kreisverkehr am Knotenpunkt Reichenbacher Straße / Waldenburger Straße gegeben, die aber weder auf Lkw noch auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen seien.

Gegen die Anordnung von Tempo-30 auf der Reichenbacher Straße spreche auch, dass diese als eine der Hauptzuwegungen zum Feuerwehrgerätehaus im Brandschutzbedarfsplan bewusst als Vorbehaltsstraßen ausgewiesen sei, auf denen verkehrsberuhigende Maßnahmen möglichst unterbleiben sollen: „Wir wollen, dass die Einsatzkräfte schnell zum Gerätehaus kommen und Menschen in Not zur Hilfe eilen können.“ Durch die Anordnung von Tempo-30 werde die Anfahrtszeit für anrückende Kräfte rechnerisch um eine Minute verlängert und die Erreichung der Schutzziele in Frage gestellt.

Im schlimmsten Falle drohe Warendorf jetzt die Verpflichtung zum Betrieb einer Berufsfeuerwehr, die jährlich Kosten in Höhe von 600.000 bis 700.000 Euro verursache. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass die übrigen Fraktionen vor dieser Gefahr die Augen verschließen und gegen die ausdrückliche Empfehlung der Verwaltung für Tempo-30 stimmen.“

„Leider haben die übrigen Fraktionen bei der Gesamtabwägung der verschiedenen Aspekte nur die Reichenbacher Straße, nicht aber die von der Verlagerung der Verkehre betroffenen Straßenzüge in den Blick genommen“, sagt Peter Steinkamp. Die CDU-Fraktion erwarte jetzt, dass die Verwaltung in den kommenden Monaten kontinuierliche Zählungen zu den Auswirkungen von Tempo-30 und einem Lkw-Durchfahrverbot auf andere Straßenzüge durchführe und auch ermittle, wie sich die Ausrückzeiten der Freiwilligen Feuerwehr verändern.