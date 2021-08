Enttäuscht von der Arbeit im Bauamt

Schriftführer Benedikt Schulte berichtete am Donnerstag während der Jahreshauptversammlung der RSG über den aktuellen Stand des „Bike-Parks“, der neben dem Sportgelände am Feidiek nach Wunsch des Vereins eigentlich schon im Bau sein müsste. „Doch da passiert gar nichts“, zeigte er sich etwas enttäuscht von der Arbeit im Warendorfer Bauamt.

Es ist nicht nur die Corona-Pandemie, die die Vereinsarbeit in der Radsportgemeinschaft (RSG) Warendorf-Freckenhorst beeinträchtigt. Auch wenn alle Abteilungen mehr oder weniger stark von den Beschränkungen betroffen sind, so liefen zumindest einige Räder in den vergangenen Monaten fast durchgängig weiter. Bei einem aktuellen Projekt des Vereins scheint die Bürokratie den Radfahrern gerade Stöcke in die Speichen zu stecken.

Schriftführer Benedikt Schulte berichtete am Donnerstag während der Jahreshauptversammlung der RSG über den aktuellen Stand des „Bike-Parks“, der neben dem Sportgelände am Feidiek nach Wunsch des Vereins eigentlich schon im Bau sein müsste. „Doch da passiert gar nichts“, zeigte er sich etwas enttäuscht von der Arbeit im Warendorfer Bauamt. Nachdem der Vorstand im Herbst 2019 mit dem Vorhaben an die Stadt herangetreten sei, um das Vorhaben um den hügeligen Parcours für Mountainbiker vorzustellen, habe es geheißen, dass der Flächennutzungsplan geändert werden müsse.

Dazu wurden 2020 in den Ausschüssen und im Rat entsprechende Beschlüsse gefasst. Auf eine Nachfrage, wie der Stand der Dinge sei und die weitere Planung aussehe, habe es lediglich die Information gegeben, dass der Landesbetrieb Wald und Holz Bedenken bezüglich der Umwandlung vorgebracht habe und die Stadtverwaltung „intensiv“ an einer Lösung arbeite. „Das sagt überhaupt nichts aus“, zeigte sich Schulte enttäuscht. „Sehr traurig, dass wir da überhaupt nicht weiterkommen. Ich rechne nicht damit, dass wir dieses Jahr noch anfangen können.“ Werde der Park bis nächstes Jahr nicht gebaut, verfielen die Fördergelder des Landes. Entsprechend entrüstet reagierten auch die Mitglieder auf diese Nachrichten: „Ringsherum entstehen Bike-Parks und die Sportstadt Warendorf kriegt es nicht hin – sogar mit Hilfe von uns nicht“, erntete ein Mitglied Zustimmung von weiteren Mitgliedern.

Die Vorsitzende Lisa Richter versuchte es indes mit Galgenhumor: „Wir müssten vielleicht einen Horse-Park bauen.“ Man wolle nun versuchen, das Verfahren über die Lokalpolitiker zu beschleunigen.

Mit 178 Mitgliedern zu Anfang 2021 blieb die Vereinsstärke nahezu konstant. Vor allem die Einradgruppe war von den Lockdown-Einschränkungen betroffen, da diese in Sporthallen üben und sich so auf die Sommermonate beschränken musste. Sowohl die Rennradfahrer als auch die Mountainbiker fuhren eigentlich durchgängig, wenn auch zeitweise in kleinen Gruppen oder sogar nur zu zweit, wenn es die Coronaschutzverordnung vorsah. Bei der Trekkingabteilung sind die Hälfte der 14 geplanten Touren ausgefallen.

Da die überregionalen Radsportveranstaltungen, bei denen die Mitglieder für ihre Teilnahme sonst offizielle Punkte sammelten, im letzten Jahr fast alle ausgefallen sind, hat der Verein ein eigenes System für die Vereinsmeisterschaften aufgestellt. Monatlich werden Touren herausgegeben, die von den Mitgliedern bei individuell durchgeführten Fahrten auf den Strecken elektronisch erfasst („getrackt“) werden.

So können die Radsportler nun Punkte sammeln, um Vereinsmeister zu werden. Ein System, was gut angenommen wurde: „Die Mitglieder waren fleißig unterwegs“, lobte Vorstandsmitglied Markus „Liko“ Liesenkötter, dass allein im „Schmuddelmonat“ Februar 96 Touren erfasst wurden.

Neu in den Vorstand wurden Michael Zanke als Fachwart Trekking und Jonas Rosendahl als Fachwart „RTF/CTF“ gewählt.