Entziffern erweist sich oft als schwierig

Jürgen Behrens hat die lateinischen Inschriften in der Freckenhorster Stiftskirche übersetzt. Den Auftrag hatte er vom Heimatverein und vom Gewerbeverein erhalten, die gemeinsam mit Klaus Gruhn ein 40-seitiges Heft mit den Übersetzungen herausgebracht hat.

Latein ist eine Sprache, mit der sich auch heute noch viele Gymnasiasten herumplagen. Um alle lateinischen Inschriften in der Stiftskirche St. Bonifatius zu übersetzen, dürfte das aber kaum ausreichen. Der Heimatverein und der Gewerbeverein hatten darum Jürgen Behrens aus Münster damit beauftragt, die alten Botschaften zu übersetzen. Herausgekommen ist dabei ein 40 Seiten starkes kleines Heft, das nun als Begleiter durch die Kirche genutzt werden kann.

„ »Viele Besucher fragen sich sicher oft, was diese Inschriften uns sagen wollen.« “ Jürgen Behrens, Übersetzer

„Viele Besucher fragen sich sicher oft, was diese Inschriften uns sagen wollen. Es ist ein versteckter Code“, sagte Jürgen Behrens. Einige seien schon vor längerer Zeit übersetzt worden, andere wiederum noch gar nicht. „Am Geva-Denkmal hat man sich gequält, weil nur noch Reste vorhanden sind“, berichtet Behrens, der ebenfalls Probleme damit hatte.

Große Schwierigkeiten habe auch das Bild des St. Bonifatius bereitet, das eine fünfzeilige Inschrift mit der Datumsangabe 1758 vorweist. Der Text ist aber an mehreren Stellen aufgrund von Verschmutzung oder möglichen Schreibfehlern unleserlich und in der Gesamtheit nur bedingt rekonstruierbar. Daher müsse manches offen gelassen werden. Gut zu lesen ist aber die Schrift auf den durchstochenen Bibelseiten auf dem Bild. „Bonifatius durchschlägt ein Buch mit einem Schwert. Dort steht ,Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit‘“, sagt Klaus Gruhn, der das Buch im Auftrag des Heimatvereins und des Gewerbevereins herausgegeben hat.

Zur 1000-Jahr-Feier wurde in der Stiftskirche im Jahr 1852 eine große Tafel mit einer lateinischen Inschrift versehen. „Sie ist schlecht zu lesen. Man muss auch immer damit rechnen, dass sich der Schreiber vertan haben könnte und es Fehler in der Inschrift gibt“, sagt Behrens. Darum sei das Entziffern dieser Codes auch für ihn recht schwierig.

Besonders berührt hat ihn die Gedenktafel der Familie Cimont-Bathoborg, die für einen Amtmann erstellt worden war. „In einem Zeitraum von nur fünf Jahren zwischen 1677 und 1681 starben der Amtmann, seine Frau sowie zwei Söhne und eine Tochter.“ Das habe die überlebenden Söhne und Brüder wohl dazu bewegt, diese berührende Gedenktafel erstellen zu lassen.

„Die Idee dazu ist im Gästeführerprojekt entstanden“, sagt Christian Murrenhoff, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Dieses Heft sei das letzte Teil dieses Projektes, für das insgesamt rund 100 000 Euro aufgewendet worden seien. „Wir haben 530 Hefte drucken lassen, die für drei Euro pro Heft gekauft werden können.“ Sie liegen in der Kirche, beim Heimatverein und beim Gewerbeverein.

Christian Murrenhoff machte auf einen weiteren Flyer des Gästeführerprojektes aufmerksam. „Hier sind 15 Stationen in der Stiftskirche aufgeführt, die mit einem QR-Code versehen sind über den es dann Informationen gibt.“ Auch diese Flyer liegen in der Kirche aus.