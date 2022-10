Erfolgserlebnisse stärken

Die neuen Spielformen des DFB, die im Fußball-Jugendbereich umgesetzt werden sollen, erfordern neue Kleinfeld-Mini-Tore. „Durch eine großzügige Spende der Sparkasse Münsterland-Ost, konnte der TuS Freckenhorst jetzt acht sogenannte ,Bazooka Tore‘ (Mini-Tore) anschaffen“, berichtet der Verein in einer Pressenotiz. Jugendobmann Admir Bahonjic kommentiert: „Nach vorheriger Abstimmung mit dem Gegner besagt diese Spielform, dass auf vier Mini-Tore, jede Mannschaft verteidigt also zwei Tore, gespielt wird. Tore dürfen erst ab der Mittellinie (bei Zwei-gegen-Zwei) oder in einer Sechs-Meter-Schusszone (bei Drei-gegen-Drei) erzielt werden. Einen Torwart gibt es nicht. Nach jedem Tor wechseln beide Mannschaften automatisch jeweils einen Spieler oder eine Spielerin.“

Ziel dieser neuen Spielform sei es unter anderem, allen Kindern auf dem Platz so häufig wie möglich die Chance zu geben, den Ball selbst am Fuß sowie eigene Aktionen zu haben, Tore zu erzielen und damit persönliche Erfolgserlebnisse zu bekommen.