Erfolgsgeschichte fortgesetzt

40 Jahre Galeriekonzerte in Warendorf – das sind 40 Jahre Musik jedweder Couleur auf höchstem Niveau. Mit national und international renommierten Musikerinnen und Musikern auf der einen Seite – auf der anderen aber auch mit künstlerischem Nachwuchs, der in Warendorf immer ein vom Publikum erwartungsvoll beobachtetes Podium bekam. Und eben dieses Publikum wird ein klares Resümee ziehen: diese Konzertreihe ist eine Erfolgsgeschichte.

Aber was ist „Erfolg“? Genau das, was sich am vergangenen Sonntag beim Jubiläumskonzert im Sophiensaal wieder einmal ereignete. Gerade eben waren die ersten paar Takte von Beethovens frühem Klaviertrio c-Moll op. 1 Nr. 3 angeschlagen, und schon wurde sonnenklar: hier spielt mit dem „Trio E.T.A.“ aus Hamburg ein Ensemble, keine drei Jahre jung, das Ohren und Herzen der Zuhörer „erfolgreich“ in den Bann zieht. Weil Elene Meipariani, Till Schuler und Till Hoffmann es ganz unmittelbar schaffen, aus der Kraft der Musik heraus tiefe Emotionen zu wecken, Spannung zu erzeugen zwischen Hoch und Tief, Leicht und Schwer, Ruhe und Sturm. Dies alles steckt sowohl in Beethovens c-Moll-Trio als auch in Felix Mendelssohn Bartholdys Klaviertrio c-Moll op. 66.

In Mendelssohns Klangwelt eingetaucht

Wer konnte sich dem Wechsel der Gefühle entziehen, die dieser Musik innewohnen? Auch dies ist „Erfolg“: ein Trio erleben zu dürfen, das quasi mit Haut und Haar eintaucht in Mendelssohns Klangwelt, als sei sie eben erst frisch aufs Notenpapier geschrieben worden. Till Hoffmann als überragender Pianist, Elene Meipariani und Till Schuler als selbstbewusste Partner auf Geige und Cello – ein symbiotisch miteinander verbundenes Trio. Jeder für sich virtuos bis hinein in die letzte Note, zusammen ein dichtes Amalgam der verschiedenen Stimmen. Natürlich brodelte es, natürlich schäumten die Wellen – aber ohne kratzende Ruppigkeit, immer kontrolliert und mit dem gebotenen virtuosen Zugriff. Die Eleganz der Tongebung geriet nirgends außer Acht, auch dort nicht, wo Mendelssohn in geradezu orchestral anmutende Sphären vorstößt.

Bürgermeister Peter Horstmann dankte Reinhold Schoppmann (Mitte) und Monika Schoppmann. Foto: Christoph Schulte im Walde

40 Jahre Galeriekonzerte – das sind auch 40 Jahre Reinhold Schoppmann. Er ist das Gesicht der Konzertreihe, die ihren Erfolg aber unbedingt auch all jenen verdankt, die in der „zweiten Reihe“ aktiv sind: Ulrike und Adalbert Gabel, Anking und Ricarda Nass, Klaus Wiese und Martin Heil und nicht zuletzt Horst Breuer vom Kulturbüro der Stadt. Ihnen allen galt Dank und Anerkennung seitens des Bürgermeisters Peter Horstmann. In seinem Grußwort lobte er die Beharrlichkeit, mit der Reinhold Schoppmann und sein Team das Engagement für das Musikleben in Warendorf nach wie vor vorantreiben. „Als die Konzertreihe startete, feierte Königin Elisabeth ihr 30-jähriges Thronjubiläum. In diesen Tagen begeht sie das 70-jährige“. Wenn dies kein Ansporn ist für die Galeriekonzerte, munter und beharrlich weiter zu machen. Immerhin zeigt diese „Erfolgsgeschichte“, dass man seit langem auf dem richtigen Weg ist. Fruchtbares bürgerschaftliches Engagement. Ganz sicher auch eine Chance musikalischer Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche, wenn Schulen oder Kultur-Initiativen das vorhandene Potenzial nutzen würden? Denn ohne ein Publikum von morgen kommt auch die schönste Konzertreihe nicht aus. Nirgendwo.