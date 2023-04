Erhebliche Vorwürfe gegen 25-jährigen Warendorfer

„Mir geht es sehr gut“, ließ der Beschuldigte den Vorsitzenden Richter wissen – noch bevor er diesem gegenüber seinen Namen bestätigte. Dem 25-jährigen Warendorfer werden sieben Taten vorgeworfen, welche Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sexuelle Belästigung sowie einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr umfassen.

Da der Warendorfer an einer schizophrenen Psychose leide, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er die Taten im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Im sogenannten Sicherungsverfahren prüft die 22. Große Strafkammer des Landgerichts Münster nun, ob der 25-Jährige dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Zu den Taten, die der Beschuldigte allesamt einräumt, war es im Zeitraum Juli bis August 2022 gekommen.

25-Jähriger bedrohte Mutter

Am 22. Juli hatte sein Arzt ihm nahegelegt, sich zur Behandlung seiner akuten schizophrenen Psychose in eine psychiatrische Klinik einweisen zu lassen. Im Anschluss war er in seinem Elternhaus so sehr aufgebracht, dass er seine Mutter beleidigte, ihr drohte, sie zu verletzen und das Haus anzuzünden. Die herbeigerufenen Polizisten, die ihn sodann zwangsweise ins St. Rochus-Hospital in Telgte brachten, beleidigte der Warendorfer und verletzte sie leicht, als er wild um sich schlug und trat. Während seines Klinikaufenthaltes belästigte er eine Pflegerin und eine Patientin, indem er teils gewaltsam diesen in den Intimbereich sowie ans Gesäß fasste.

Am 6. August des vergangenen Jahres stürzte sich der Beschuldigte auf eine Frau, die mit einem Fahrrad an ihm vorbeifuhr, um ihr ans Gesäß zu fassen. Die Frau kollidierte in Folge dieses Angriffs mit dem Fahrrad ihres vorausfahrenden Mannes, woraufhin beide stürzten und sich leicht verletzten.

Angeklagter habe Drogen genommen

Der Verteidiger des 25-Jährigen gab für seinen Mandanten am ersten Prozesstag eine Erklärung ab. Neben dem vollumfänglichen Geständnis enthielt diese auch Angaben zu den Tatursachen. Aufgrund familiärer Probleme hatte der Beschuldigte bereits vor dem betreffenden Zeitraum seine Medikamente abgesetzt und erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln konsumiert. „Nun nimmt er jedoch schon seit längerem keine Drogen mehr und ist medikamentös sehr gut eingestellt“, erklärte der Verteidiger und fügte hinzu, dass sein Mandant mit seinem umfangreichen Geständnis den Zeugen ersparen möchte, vor Gericht auszusagen.