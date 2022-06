Erinnerung an besondere Zeit

Doppelte Freude in den letzten Schultagen - diese Hefte seien ein Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn nicht gejammert wird, was alles nicht geht, sondern jede(r) Fähigkeiten und Ressourcen in den Ring wirft, die zur Verfügung stehen, hieß es seitens der Everwordschule. Die Geschichten, die bei einer Aktion 2021 zum Freckenhorster Kreuz entstanden waren, erhielten die Schülerinnen und Schüler jetzt in dicken Mappen überreicht.

Das war ein ganz besonderes Geschenk für den letzten Schultag:

Die Kinder freuten sich, denn sie bekamen am vorletzten Schultag dicke Mappen überreicht, in denen sämtliche Geschichten, die im Jahr 2021 geschrieben worden waren, enthalten sind. Ein Rückblick: 50 junge Autorinnen und Autoren erdachten sich damals Geschichten zu der Frage „Wem hat das Freckenhorster Kreuz geholfen und was ist da passiert?“ und schrieben sie fleißig auf. Es folgte eine Ausstellung in der Stiftskirche zu Krüßing.

Obwohl diese Aktion nun schon so lange her war, wollten Förderverein und Büchereiteam es noch irgendwie vor Ferienbeginn bewerkstelligen, den scheidenden Kindern eine schöne Erinnerung an eine sehr besondere Zeit mitgeben zu können.

Schneller und unkomplizierter Sponsor

Dafür war noch einiges an Zeit, Material, Computerarbeiten, Technik und Finanzen von Nöten. Schnell und unkompliziert fand sich die Sparkasse als Sponsor. „Es gelang, trotz Corona und vieler anderer Aktionen in Schule und Bücherei, helfende Hände bei der Zusammenstellung der Hefte und Fertigung zum Schuljahresende zu finden“, berichtet die Everword-Grundschule in einer Pressenotiz. Diese Hefte seien ein Beispiel dafür, was entstehen kann, wenn nicht gejammert wird, was alles nicht geht, sondern jede(r) Fähigkeiten und Ressourcen in den Ring wirft, die zur Verfügung stehen. Die Verwirklichung des wahr gewordenen Wunsches lässt alle beteiligten Erwachsenen ebenfalls glücklich lächeln.

Natürlich werden auch noch die Viertklässler des vergangenen Jahres, die eine Geschichte verfasst haben, ein Exemplar bekommen. „Nun war es erst einmal wichtig, noch vor den Ferien alle Grundschüler zu versorgen“, stellt die Schule in ihrer Pressenotiz klar. Die Überraschung war gelungen: Die Kinder strahlten um die Wette.