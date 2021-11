Erinnerungen wach halten

Er betreut nicht nur die Kriegsgräberstätten im Ausland, sondern sorgt auch dafür, dass die Erinnerungen an die Opfer wach gehalten werden: der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Nun startete er seine diesjährige Haus- und Straßensammlung.

An der Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge beteiligen sich alljährlich Bundeswehr, Reservisten und Ehrenamtliche. Am Freitag waren die Soldaten in der Warendorfer Altstadt unterwegs.

832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,8 Millionen Kriegstoten betreut der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Am Freitag trafen sich Angehörige der Bundeswehr, Vertreter des Volksbunds und der Stadt Warendorf zum Pressegespräch anlässlich der diesjährigen Haus- und Straßensammlung. Sie ist alljährlich die wichtigste Aktion des Volksbundes, an der sich nicht nur Mitglieder, sondern auch viele Ehrenamtliche, sowie Bundeswehr und Reservisten beteiligen.

„Eine wichtige Aktion, die nach vielen Jahren noch Freude macht und zu Diskussionen, aber auch guten Begegnungen führt“, betonte die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. Von diesen guten Begegnungen wusste auch Josef Fölling als örtlicher Vertreter des Volksbunds zu berichten: Eine ältere Frau habe immer schon auf dem Wochenmarkt mit einem 20-Euro-Schein in der Hand auf den Oberst gewartet. Es sei schön, so Fölling, dass die Bundeswehr auch in Warendorf die alljährliche Sammlung unterstütze. Für Oberst Rüdiger Jorasch und die mit ihm anwesenden Soldaten eine Selbstverständlichkeit.

Jens Efkemann, Regionalgeschäftsführer im Volksbund, unterstrich die über den finanziellen Aspekt hinausgehende Bedeutung der möglichen Gespräche von Bundeswehrangehörigen mit der Bevölkerung. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sei nicht nur für die Betreuung der Kriegsgräberstätten im Ausland zuständig, sondern auch für die politische Bildung. „Gegen das Vergessen und für Frieden und Verständigung“, betonte Efkemann.

Gräueltaten der Vergangenheit

Konkrete Zahlen über Warendorfer Opfer konnte die Stadt beim Gespräch aus mehreren gut erklärbaren Gründen nicht liefern, wie Horst Breuer vom Kulturamt erläuterte. Die Stadt sei getroffen worden, aber im Vergleich zu anderen Orten verschont geblieben, ergänzte Doris Kaiser. Breuer berichtete beispielhaft von einigen Einzelschicksalen aus den unbegreiflichen Gräueltaten der Vergangenheit.

Eben jene dürfe nicht in Vergessenheit geraten, betonte Doris Kaiser, die sich über eine immer geringere Anteilnahme der Bevölkerung am Volkstrauertag beklagte – persönlich wie auch in Bezug auf das Verstehen dieses Gedenktages: „Wir müssen sie (die Opfer von Krieg und Gewalt, Anm. d. Red.) zurückholen ins Gedächtnis. Wenn wir das nicht mehr tun, dann haben wir sie vergessen und lassen sie ein zweites Mal sterben!“

Intensive Jugendarbeit

Damit war auch Oliver Bockelmann von Mindful, einer gemeinnützigen Gesellschaft für Jugendhilfe, angesprochen. Er versicherte, dass die Jugendarbeit sich bereits intensiv mit der Thematik beschäftige. Er ist sicher, dass regionale Kontexte die Erinnerungen persönlich greifbarer machen.

Dies war auch der Grund, warum er am Pressegespräch teilnahm. Nach dessen Ende fand ein weiteres Gespräch statt, in welchem verschiedene Institutionen, darunter Kulturamt, Jugendhilfe, Schulen und Volkshochschule ein gemeinsames Konzept zur Erinnerungskultur erarbeiten beziehungsweise vertiefen wollen. Derweil griffen die weiteren Anwesenden zu den bereitstehenden Sammeldosen, um in der Altstadt im Rahmen der laufenden Straßensammlung um Spenden zu bitten.