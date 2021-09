Erlebniswelt auf dem Sauwohlfühlhof

Obwohl die Ferien nun eigentlich schon vorbei sind, erlebten die Mitglieder des Kinder- und Jugendchores Freckenhorst jetzt noch einmal einen richtigen tollen Ferientag – und zwar auf dem Sauwohlfühlhof Winkelkötter in Everswinkel. Mit viel Wehmut traten alle am Abend wieder den Heimweg an – zu schön war der Tag gewesen. Wer einfach mal das Singen im Chor ausprobieren möchte, den lädt der Chor dazu herzlich ein.

Die Sommerferien sind gerade beendet ,und schon startet der Freckenhorster Kinder- und Jugendchor wieder mit neuen Aktionen durch. So ging es am vergangenen Mittwoch für die jungen Sängerinnen und Sänger auf den Sauwohlfühlhof Winkelkötter nach Everswinkel und hier gab es vieles zu entdecken. Ein großes Spielangebot mit Kettcars, Tischtennisplatten, Klettergerüsten, Trampolinen, Rutschen und Schaukeln lud zum Spielen und Spaß haben ein. Darüber hinaus boten das große Bällebad und der Heuboden eine tolle Gelegenheit zum Toben. Während die Kinder des Grund- und Vorchores das große Spielangebot ausgiebig ausprobierten, nutzten die großen Sängerinnen und Sänger des Konzertchores die Zeit, um ausgiebig miteinander zu quatschen.

Viel zu schnell ging ein schöner und spannender Tag zu Ende. Nach einem gemeinsamen Grillen war dann wohl oder übel die Heimreise angesagt. Alles in allem war der Tag auf dem Sauwohlfühlhof sicherlich einer von diesen Tagen, den alle Teilnehmer des Kinder- und Jugendchores nicht so schnell vergessen werden. Und schon gehen auch die regulären Chorproben wieder los. Unter Einhaltung des bekannten Hygienekonzeptes starten die Proben wieder in der Pauluskirche in Freckenhorst.

Lust auf Gemeinschaft

Deshalb macht der Chor in seiner Pressenotiz auch darauf aufmerksam, dass jeder, der Lust hat in der Gemeinschaft eines Chores zu singen und bei verschiedenen Aktionen und Auftritten mitzumachen, eingeladen ist, zu einer der nächsten Chorproben einfach einmal vorbeizukommen und in das Chorleben hineinzuschnuppern. Geprobt wird donnerstags zu folgenden Zeiten:

15.45 bis 16.30 Uhr: Grund- und Vorchor ab fünf Jahren; 17 bis 18.30 Uhr: Konzertchor ab der 5. Klasse

Wichtig ist derzeit eine vorherige Anmeldung bei Andrea Uhkötter unter 0 25 81 / 4 41 22.