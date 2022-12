Erlös für die Flüchtlingshilfe

Im Juli konnte die Kameradschaft Milte ihr 125-jähriges Bestehen feiern und viele Gäste feierten mit. Der Erlös der Veranstaltung wird nun geflüchteten Menschen in Milte zugutekommen. Insgesamt kamen stolze 5000 Euro für die Flüchtlingshilfe zusammen.

„Die Erwirtschaftung dieser Summe war eine Gemeinschaftsleistung“, stellte der Vorsitzende Wenzel Havelt heraus. Zahlreiche Milter Vereine hatten sich uneigennützig an den Jubiläumsfeierlichkeiten beteiligt. „Toll, dass so ein Ergebnis durch das Engagement vieler Ehrenamtler in Milte gelingen kann“, zeigte sich auch der stellvertretende Vorsitzende Mike Atig von der Hilfsbereitschaft begeistert. Neben den Einnahmen aus dem Fest hatten die beteiligten Musikvereine, der Spielmannszug, das Fanfarencorps und die Stadtkapelle Warendorf sowie DJ Berno bereitwillig ihre Gagen gespendet. Hinzu kamen die Geldgeschenke befreundeter Abordnungen. Am Ende wurde der Betrag nochmals durch die Kameradschaft Milte aufgerundet.

Geld nicht auf einmal ausgeben

„Frieden, Sicherheit und Wohlstand sowie eine gesicherte Zukunft galten für die meisten Menschen in Europa lange als selbstverständlich. Spätestens mit dem Ukrainekrieg hat sich dies geändert“, machte Atig nochmals die Notwendigkeit der Unterstützung Geflüchteter deutlich. Angesichts der ungewissen Zeiten soll das Geld deshalb nicht auf einmal ausgegeben werden. Ein eigens gebildetes Spendenkomitee will darüber entscheiden, welche Hilfsmaßnahmen gefördert werden. Neben Wenzel Havelt, Mike Atig und Kassierer Dominik Hertleif von der Kameradschaft gehören diesem Kristina Schmiehusen vom Reitverein Milte-Sassenberg sowie Doris Volmer von der Frauengemeinschaft an. Zum Beispiel wurde bereits ein Ausflug in den Freizeitpark Ketteler Hof in Haltern am See finanziell unterstützt. Denkbar seien aber auch die Anschaffung von Schulutensilien oder eine Starthilfe für Neuankömmlinge.