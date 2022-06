Erneut Landesmeistertitel gewonnen

Nach vier Siegen stand das Team der Freckenhorster Werkstätten mit Trainerin Petra Busch im Endspiel gegen die Sportler aus der Werkstatt für angepasste Arbeit in Düsseldorf.Mit einem 3:1-Sieg und einem Torverhältnis von 19:1 beendete das Team das Turnier als stolzer Landesmeister von Nordrhein-Westfalen. Und vielleicht winkt in diesem Jahr noch der Deutsche Meistertitel.

Da war der Jubel groß: Der Landesmeistertitel NRW im Fußball ging erneut an die Mannschaft der Freckenhorster Werkstätten.

Nach über zwei Jahren fanden die NRW Meisterschaften der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Essen statt. Ausgerichtet wurde dieses Turnier von der Sepp-Herberger-Stiftung.

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften – und zwar in der Gruppe A: Freckenhorster Werkstätten, Diakonie Ruhr, Werkstatt Großer Stein, WfB Lippstadt, AWO Asbeck. Und in der Gruppe B: Büngern-Technik, Werkstatt für angepasste Arbeit, Rhein Sieg Werkstätten der Lebenshilfe, Wertkreis Gütersloh und die Bonner Werkstätten.

Nach vier Siegen stand das Team der Freckenhorster Werkstätten mit Trainerin Petra Busch im Endspiel gegen die Sportler aus der Werkstatt für angepasste Arbeit in Düsseldorf.

Mit einem 3:1-Sieg und einem Torverhältnis von 19:1 beendete das Team das Turnier als stolzer Landesmeister von Nordrhein-Westfalen.

Und die Konsequenz daraus: Mit dem Gewinn der Landesmeisterschaft qualifiziert sich die Mannschaft nun für die Deutschen Meisterschaften, die im September in der Sportschule Duisburg ausgetragen werden.

Bei dem Turnier in Duisburg geht es dann um den deutschen Titel. Die 16 besten Werkstattmannschaften aus den jeweiligen Bundesländern treten dann gegeneinander an. 2019 wurden die Freckenhorster Werkstätten bereits Deutscher Vizemeister. Vielleicht winkt in diesem Jahr der Deutsche Meistertitel.